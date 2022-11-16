Рекорд за десять месяцев: донской завод меньше, чем за год, выпустил более тысячи машин

С января по ноябрь этого года донской машиностроительный завод BONUM произвел 1016 единиц техники. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций

Несмотря на то, что год еще не закончен, уже сейчас можно сказать, что для донского машиностроительного завода 2022-ый стал успешным. Так, за десять месяцев на заводе произвели больше тысячи единиц техники.

РАБОТА НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

- С января по ноябрь этого года донской машиностроительный завод BONUM произвел 1016 единиц техники, что выше прошлогоднего показателя на 20% , - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Он также уточнил, что за этот период предприятие выпустило 466 полуприцепов-цистерн, 369 единиц техники для сельского хозяйства и 181 единицу магистральной техники.

Игорь Сорокин добавил, что машиностроительный завод продолжает развивать магистральную линию, параллельно работая над улучшением функциональности техники и развивая импортозамещение.

- Завод обеспечивает рабочими местами более 540 человек и продолжает набирать производственные кадры, - добавил замгубернатора.

К слову, сегодня для клиентов из других регионов и городов стала доступна доставка полуприцепов Main Line KIT-комплектами, это сокращает временные затраты.

Кроме того, на шторном полуприцепе полностью локализованы передний портал, входящие в него угловые стойки, верхняя передняя часть крыши и козырек. А у бортового открытого полуприцепа локализована практически вся надстройка.

Завод постоянно усовершенствует выпускаемую технику. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТСЯ

Также предприятие разработало новую модель бункера-перегрузчика, который способен полностью выгружаться за четыре минуты, позволяя сохранять высокий темп работы в поле.

Новинка для сельского хозяйства – бункер-перегрузчик БП3000 объемом 40 м3 – успешно прошла все испытания и уже показала себя в работе в Курской области.

Благодаря инновационной конструкции модели и наличию поворотной оси бункер-перегрузчик стал еще более маневренным, чем его предшественники.

- Компания регулярно совершенствует выпускаемую продукцию и разрабатывает новые современные модели, - отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин. - Это говорит о постоянном развитии предприятия.