В Ростове провели рейд на переходе через железнодорожные пути

На пешеходном переходе на пересечении Нансена и Нагибина провели рейд безопасности. Фото: пресс-служба СКЖД

В Ростове 16 ноября на пешеходном переходе через железную дорогу на остановочной платформе Октября в районе проспекта Нагибина прошел профилактический рейд по выявлению нарушителей, переходящих железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.

ОЖИВЛЕННЫЙ ПЕРЕХОД НА НАНСЕНА

В рейде приняли участие сотрудники транспортной прокуратуры и транспортной полиции. Как отметил начальник Ростовской дистанции пути Максим Смолин, данное мероприятие было направлено на предотвращение случаев травмирования граждан подвижным составом. Место проведения рейда было выбрано неслучайно. Данный пешеходный переход является одним из самых оживленных в Ростове-на-Дону, особенно в утренние часы, когда жители города спешат в учебные заведения и на работу.

Ростовчане, несмотря на замечания, переходят пути на красный свет. Фото: пресс-служба СКЖД

Так, в 2021 году здесь был зафиксирован случай получения непроизводственного травматизма несовершеннолетним ребенком. Подросток сначала не увидел приближающийся состав, а потом, услышав предупреждающие сигналы машиниста, попытался перебежать дорогу и был смертельно травмирован.

- Сейчас эта проблема очень актуальна, потому что граждане не обращают внимания на приближающиеся поезда, не смотрят на сигналы, переходят в неустановленных местах, - рассказал инспектор по делам несовершеннолетних Ростовского управления на транспорте Андрей Сазонов. - За что мы и привлекаем их к административной ответственности по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ, которая предусматривает наложение штрафа либо предупреждение.

Сотрудники СКЖД раздавали памятки с правилами поведения на железной дороге. Фото: пресс-служба СКЖД

Во время рейда безопасности сотрудники СКЖД, транспортной полиции и транспортной прокуратуры раздавали пешеходам иллюстрированные памятки, объясняли правила поведения на переходах, а за знание таких правил даже вручали небольшие подарки. Желающих перебежать дорогу при красном сигнале светофора сотрудник транспортной полиции останавливал и просил дождаться, когда загорится зеленый. Однако некоторые пешеходы, даже рискуя собственной жизнью, все же переходили пути, аргументируя это тем, что «поезд еще далеко».

17 СЛУЧАЕВ ТРАВМАТИЗМА

По словам Максима Смолина, на железной дороге в Ростовской области в 2022 году было допущено 17 случаев непроизводственного травматизма, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в текущем году в донском регионе в результате наезда подвижного состава погибли 14 человек.

Пешеходы рискуют собственной жизнью, переходя пути в неположенном месте. Фото: пресс-служба СКЖД

Самыми травмоопасными участками в границах Ростовской области являются перегоны: Хотунок — Новочеркасск, Александровка — Кизитеринка, Кизитеринка — Развилка, Таганрог — Марцево, Гниловская — Хапры, Ростов-Главный — Хапры, Орловка-Кубанская — Васильево-Петровская, Зерноград — Мечетенский, Пролетарская — Ельмут. Ельмут — Двойная, а также станции Персиановка, Локомотивстрой, Сулин, Александровка, Двойная и Таганрог-Пассажирский.

— Если же говорить о последних пяти годах, то динамика травматизма идет на снижение, — отмечает начальник Ростовской дистанции пути. — На постоянной основе работники ОАО «РЖД» проводят мероприятия профилактического характера, что позволило снизить количество травмирования граждан подвижным составом на 52%.

За 2022 год было проведено 74 подобных рейда, в результате которых было выявлено 38 нарушителей. Также были отремонтированы 26 пешеходных переходов через железнодорожные пути, на части из них настил был заменен на резинокордовый. Для учащихся 14 школ Ростовской области были проведены профилактические беседы, сотрудники Ростовской дистанции пути направили рекомендательные письма в администрации, учебные заведения и органы власти города.

За знание правил перехода железнодорожных путей вручались сувениры. Фото: пресс-служба СКЖД

ДОНСКОЙ РЕГИОН В ЛИДЕРАХ ПО ТРАВМАТИЗМУ

Всего в январе - октября 2022 года из-за несоблюдения правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры на Северо-Кавказской магистрали в зоне движения поездов 60 человек получили травмы различной степени тяжести и 46 погибли. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года 69 человек получили травмы и 53 погибли. Основной причиной травмирования в 2022 году остается хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом — 93% от общего количества пострадавших граждан.

Фото: пресс-служба СКЖД

Сотрудники Северо-Кавказской магистрали призывают граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминают, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.