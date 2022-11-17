Избирком Ростовской области решил разбить стереотипы о выборах с помощью образовательного курса Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Образовательный курс под названием «Стереотипы о выборах» запускает Избирательная комиссия Ростовской области, чтобы рассказать жителям Дона о тех процессах, которые происходят во время выборов, но остаются скрытыми от глаз общественности. Избирком решил заговорить со своими избирателями на понятном им языке с помощью специального сайта.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Как рассказал начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Избирательной комиссии Ростовской области Василий Волков, простым людям зачастую не хватает понятной информации о том, как на самом деле проходят выборы.

- Когда мы попадаем на избирательный участок, то мы обычно быстро голосуем и идем домой, - отмечает Василий Волков. - И почти никогда не обращаем внимания на то, что нас окружает. Поэтому и возникает информационный вакуум, который зачастую наполняется кем-то другим. И так появляются стереотипы, которые крепко засели в головах людей. Их много, но можно насчитать семь основных.

Донские избиратели смогут больше узнать о процессе проведения выборов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Прежде всего, среди таких стереотипов - «Мой голос ничего не решает» и «Голосуй сердцем». Также распространен стереотип о том, что все члены избирательной комиссии ангажированы. Часто говорят избиратели о вбросах, которые видели на видео в социальных сетях. Известен такой стереотип как «Неважно как голосовали, важно — как считали голоса». Вопрос фальсификации результатов при подсчете голосов стоит очень остро. Также частенько можно услышать такую фразу «Депутатами становятся только по блату».

- Люди о них говорят и свято в них верят, - пояснил Василий Волков. - Мы постарались осмыслить эти вводные. Обычно мы много проводим различных фоновых информационных кампаний, которые привлекают к самому факту выборов, к тому, что выборы — это инструмент демократии. Во время избирательной компании мы «рекламируем» сам день голосования. А недавно мы подумали, что нужна какая-то база знаний о выборах. Необходимо рассказать о выборах теми словами, которыми эти процессы называют в народе. А также показать людям, как это работает — пусть они сами посмотрят и сделают выводы.

ПОЛНОЦЕННЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ РЕСУРС

Новый сайт Избирательной комиссии Ростовской области и одновременно сайт курса «Стереотипы о выборах» был опубликован во всемирной паутине 15 ноября текущего года. Ранее этот информационный ресурс являлся дополнительным сайтом Избирательной комиссии, теперь же это — полноценный просветительский ресурс с широкой целевой аудиторией.

- Нельзя сказать, что наш проект рассчитан только на молодежь, - подчеркивает сотрудник Избиркома Ростовской области. - Структурно сайт ориентирован на избирателей, на тех, кто желает следить за чистотой избирательных процессов, и для организаторов выборов. Сайт создан в формате «как это работает». Рабочее название проекта - «Что у нас не так?», вот мы и решили разобраться.

Информационный ресурс позволяет «вывести на чистую воду» все схемы и стереотипы, о которых обычно говорят люди. Каждый стереотип представляется двумя молодыми актерами: молодой человек скептически относится к выборам, а девушка разубеждает его в заблуждениях, приводя конкретные примеры. Эти примеры создатели сайта выполнили в виде упрощенного анимационного ролика.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Отдельный блок посвящен тематическим фотовыставкам, отражающим многоплановую деятельность донского Избиркома, истории демократических процессов, которые когда-либо проходили на Дону. Этот материал был подготовлен для выставки историческим парком «Россия - моя история» и оцифрован сотрудниками Избирательной комиссии Ростовской области.

Есть на ресурсе и модуль для тех, кто решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы. Здесь в формате видеоблога молодые люди, предположительно, кандидаты в депутаты, в непринужденной форме рассказывают, как собирать подписи избирателей, как вести выборную кампанию.

Венцом всего проекта является виртуальный тур по избирательному участку, где подробно показано, как происходит процесс голосования и подсчета голосов.

Выпущено специальное учебно-методическое пособие «Выборы воеводы Дона», в котором дети могут знакомиться с выборным процессом в игровой форме.

Благодаря этим отдельным проектам, собранным на едином портале, Избирательная комиссия Ростовской области и намерена бороться со стереотипами о выборах, образовывать будущее и нынешнее поколение избирателей. Также сотрудниками Избиркома была разработана настольная образовательная игра «Земля демократии», которая уже пользуется среди старшеклассников и студентов большой популярностью. Для будущих избирателей выпущено специальное учебно-методическое пособие «Выборы воеводы Дона», в котором дети могут знакомиться с выборным процессом в игровой форме.