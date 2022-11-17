В донском Пенсионном фонде рассказали, кто получит новое единое пособие на детей с 1 января 2023

Пособие семьям с детьми и беременным назначает Социальный фонд. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовской области, как и в других регионах России, с 1 января вводится единое пособие на детей. По данным регионального Отделения Пенсионного фонда, речь идет не о дополнительной мере поддержки, а об объединении уже существующих. В ведомстве объяснили, что из себя будет представлять выплата и кто может на нее претендовать.

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОБЪЕДИНЯТ?

Единое пособие на детей будет включать в себя шесть выплат для нуждающихся семей. Речь идет о следующих мерах поддержки:

- Ежемесячное пособие беременным, которые встали на учет на ранних сроках;

- Выплата неработающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет;

- Ежемесячное пособие на первого ребенка в возрасте до трех лет;

- Ежемесячная выплата в связи с рождением либо усыновлением третьего или последующего ребенка;

- Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет;

- Ежемесячная выплата на детей в возрасте от восьми до 17 лет.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ?

Чтобы получить пособие, семье нужно подтвердить факт невысокого дохода. Специалисты будут оценивать, какими были доход и имущество семьи за 12 месяцев до подачи заявления. Выплату смогут оформить жители, доход которых не превышает прожиточный минимум — 13 085 рублей. Трудоспособным членам семьи придется объяснить причину его отсутствия.

Желающие оформить пособие должны подать заявление Социальный фонд России — СФР. Сделать это можно через портал госуслуг, МФЦ или лично в клиентской службе СФР.

— Гражданам достаточно подачи заявления, остальные сведения сотрудники Фонда запросят самостоятельно. Данные о доходах необходимо будет предоставить если в семье есть самозанятые, ИП, сотрудники силовых ведомств, военнослужащие, студенты, получающие стипендии, — объяснили в Пенсионном фонде.

КАКОЙ РАЗМЕР У ПОСОБИЯ?

Жители смогут получать выплаты в размере 50%, 75% либо 100% прожиточного минимума — в зависимости от уровня дохода.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

Как объяснили в отделении ПФР, единое пособие позволит «выстроить бесшовную систему поддержки семей с детьми». Благодаря объединению выплат людям не придется обращаться за каждой мерой поддержкой по-отдельности.

При этом ранее назначенные пособия будут выплачиваться как прежде до конца срока назначения. При желании семья может оформить единое пособие.

В Пенсионном фонде отметили, что в Ростовской области более 154 тыс. детей от 8 до 17 лет назначены выплаты малоимущим семьям. Ежемесячное пособие получают 4 тыс. беременных, которые встали на учет на раннем сроке. 20,6 тыс. неработающих родителей выплачивают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

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