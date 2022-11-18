Короны для королей и королев: как ростовчанка сделала бизнес на тщеславии и любви к кристаллам

Ростовский ювелир, недолго думая, стала дизайнером авторских корон. Фото: предоставлено Юнной Сафарьян.

Каждый из нас хочет, чтобы его ценили как короля или королеву. Такой социальный запрос однажды уловила ювелир из Ростова-на-Дону Юнна Сафарьян.

Мастерица придумала изготавливать под заказ и продавать под своим брендом «драгоценные» короны для женщин, мужчин и детей. И дело пошло!

Статусные дизайнерские аксессуары стали покупать друзья, друзья друзей, ростовские модницы и даже московские звезды.

"ХОЧУ КОРОНУ!"

Ростовчанка Юнна Сафарьян училась на художественно-графическом факультете, где посещала дополнительные курсы ювелиров. И тут в судьбу начинающего мастера вмешался случай.

- Моя подружка в шутку все время спрашивала: когда ты мне сделаешь корону? - вспоминает мастер. - И когда у нее был день рождения, я, наконец-то, собралась и сделала это. Собрала дома бусинки, заколочки и старые серьги — одним словом, все, что блестело. Сделала и подарила ей. Столько счастья было!

Короны ростовчанки покупают даже московские звезды. Фото: предоставлено Юнной Сафарьян.

Другим подругам корона тоже пришлась по вкусу. И те наперебой стали просить: «И я хочу, и я хочу!». Тогда Юнна сделала еще одну. После чего благодарные покупательницы предложили: «Нужно продавать через свою страничку - обязательно купят!».

Так мастерица и сделала. Обошла магазины фурнитуры и сделала показательный образец для продажи. Первая выставленная на сайте бесплатных объявлений сразу же ушла с молотка. Следом за ней пошли и другие. Короны, опубликованные в соцсетях, тоже быстро улетали.

ОТ ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ ДО ПОДИУМА

Поначалу Юнна изготавливала детские короны — для утренников, для дней рождений, на подарок... Такой небольшой головной убор обходился клиентам в сумму от 3 500 рублей. На него уходило относительно немного фурнитуры и делалась красивая вещица в течение одного дня.

Потом стали заказывать свадебные короны и короны для финалисток ростовских конкурсов красоты. Взрослые короны, в зависимости от количества камней, оценивались уже в суммы от 4 500 - 5 000 рублей.

За 2022 года рукодельница выполнила более 120 заказов на свои аксессуары. Фото: предоставлено Юнной Сафарьян.

Причем, дизайнер модных аксессуаров не использует для изготовления кристаллы Сваровски - они слишком дорогие. Мастерица покупает за рубежом граненный австрийский хрусталь, а иногда что-то попадается даже в Ростове-на-Дону.

- Однажды меня пригласила на показ мод в Москву, где дизайнер Ирина Шарлау представляла свои королевские платья на подиуме, - рассказывает ростовчанка. - Этот показ «взорвал» всех — там были черные, золотые и белые платья. К ним короны сделала я. После чего у меня и в Москве клиенты появились. Люди фотографировались в изделиях, отмечались... Заработало сарафанное радио.

Часто женщины заказывают короны своим любимым мужчинам. Фото: предоставлено Юнной Сафарьян.

Есть в портфолио у Юнны и мужские короны, которые обычно заказывают женщины для своих «королей», вторых половинок. Иногда мужские короны заказывают для венчания — одинаковые как для мужчин, так и женщин.

ДАЖЕ ЗВЕРЕВ ХОТЕЛ ПО БАРТЕРУ

Частенько зовут дизайнера корон из Ростова принять участие в различных конкурсах красоты. Но, признается мастерица, большинство организаторов таких мероприятий предлагают предоставить короны бесплатно, то есть на бартерной основе. Однако Юнна, несколько раз согласившаяся на такие условия, поняла, что особого пиара при этом не получает. И в итоге решила делать короны только для тех, кто готов рублем оценить ее творения.

Были заказы и от разных московских блогеров, от участниц проекта «Дом-2». Но чем знаменитей заказчики, признается мастерица, тем у них больше желания получить корону бесплатно — по бартеру. Чем больше денег у клиентов, там больше у них привычка получать все даром.

- Даже Сергей Зверев хотел по бартеру получить мою корону, - смеется рукодельница. - Но я отказалась.

Одна из самых красивых корон, вышедших из-под рук Юнны, сине-черная. Фото: предоставлено Юнной Сафарьян.

А пару лет назад мастерица сделала срочный заказ на корону в индийском стиле. Она была больше похожа на кокошник и стоила тысяч восемь.

- Она такая красивая — золотая с синим... - мечтательно вспоминает Юнна. - Роскошная, конечно. Ее заказали для выступления на мероприятии в Москве, где все знаменитости переодеваются и плывут на яхте. Когда потом мне прислали фотографию, я была восхищена. Это оказалось пока моим лучшим изделием!

Только за нышнений год рукодельница выполнила более 120 заказов. Но зарабатывать только коронами у Юнны не всегда получается: в месяц может продаться иногда 20 изделий, а иногда - всего пять.

Хорошо, что рядом всегда есть надежная поддержка в лице мужа, который позволяет любимой супруге реализовываться.

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