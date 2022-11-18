Ростовчане увидят шоу «Большой Кэш» с Виктором Логиновым

Фото предоставлено пресс-службой канала

Жители Ростова и Ростовской области смогут увидеть новое захватывающее шоу на телеканале «ЧЕ!» «Большой Кэш» уже 19 ноября.

В новом проекте две команды, состоящие из трех человек, сражаются за крупный денежный приз. Популярный ведущий Виктор Логинов проверит, готовы ли они ради победы целовать лягушек, есть насекомых, танцевать со змеями, бить тату и стричься налысо. Большой кэш заберет с собой с передачи лишь тот, кто пройдет огонь, воду и собственные страхи.

- По накалу страстей проект очень эмоциональный! - считает Виктор Логинов. - Я видел, как один участник проэпилировал себе всю грудь, другой ел хлопья с опарышами, третий сделал себе огромное тату на лице. Все реакции людей настоящие, именно поэтому наблюдать за ними так интересно. Жду с нетерпением премьеры!

В шоу за главный приз боролись учителя, фермеры, косметологи, пожарные, программисты и даже многодетные мамы - телеканал устроил открытый кастинг, чтобы сделать проект живым и народным. Проверить себя на прочность предстоит и знаменитостям: певице и Youtube-блогеру Арине Даниловой, поп-исполнителю и блогеру Тиме Акимову, поп-исполнителю Артему КИД, блогеру Эсми, радиоведущему VJ Чак, а также блогерам Насте Петровой и Белле Кузнецовой. Зрителей ждет несколько спецвыпусков с командами блогеров, артистов и известных радиоведущих.

- Участие в шоу — один из самых безбашенных поступков в моей жизни! - признался VJ Чак. - Я такой человек, мне все время нужны приключения и острые ощущения. Остроты в «Большом Кэше» было даже слишком много!

- Я привыкла быть стойкой и биться до конца, но даже у меня был момент, когда очень хотелось сдаться, - отметила блогер Настя Петрова. - Настолько было тяжело. Во втором туре мне выпало самое сложное задание: выпить 6 стаканов с разными жидкостями. Не буду раскрывать, что за мерзость там была, это надо видеть.