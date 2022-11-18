В Батайске казаки и глава администрации обсудили помощь участникам СВО

Фото: пресс-служба Администрации Батайска

В Батайске Ростовской области прошел Совет по делам казачества под председательством главы администрации города Романа Волошина. В мероприятии участвовали также атаман городского казачьего общества «Батайское» окружного казачьего общества Ростовский Округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Иван Рысев, члены Совета, представители духовенства.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

По традиции, принятой у казаков, перед началом Совета участники помолились, затем Роман Волошин вручил благодарственные письма проявившим себя землякам.

Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на мероприятии, стало оказание гуманитарной помощи членам казачьего общества «Батайское». Дело в том, что многие местные казаки отправились добровольцами в зону СВО. В свою очередь, администрация оказывает всестороннюю поддержку как защитникам Родины, так и их близким.

Фото: пресс-служба Администрации Батайска

Об этой работе более детально рассказал атаман Иван Рысев. С февраля он находится в ЛНР, осуществляет гуманитарную миссию. А в апреле подписал контракт и теперь непосредственно участвует в Специальной военной операции в составе 6-го Гвардейского отдельного казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР АТАМАНА

Иван Рысев участвовал в освобождении городов Попасная, Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Теперь по поручению командования занимается гуманитарными вопросами и вопросами обеспечения полка.

Силами казаков и жителей Батайска удалось собрать деньги на покупку УАЗа. Машина передана в полк одному из мобилизованных казаков для спасения раненных.

Кроме этого, участникам СВО постоянно оказывают и другую помощь. Регулярно из Батайска на фронт отправляют спальные мешки, термобелье, ботинки, средства личной гигиены, технические средства связи и наблюдения.

Фото: пресс-служба Администрации Батайска

- В октябре от городского казачьего общества «Батайское» на основе договора пожертвования от заинтересованных организаций в полк были переданы 10 квадрокоптеров на общую сумму 5 млн. рублей, - сообщили на Совете.

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Кроме этого, в Батайске казаки активно работают с образовательными учреждениями, имеющими статус «казачьи». А таковых в городе становится все больше. К примеру, только в этом году статус «казачьих» получили школа № 8 и детсад №13. Заявку на получение такого же статуса подала и школа №1.

Фото: пресс-служба Администрации Батайска

К слову, 30 октября кадеты приняли участие в Божественной литургии, церемонии прибивки и освящения знамени ГКО «Батайское», изготовленного и утвержденного Геральдической комиссией при Президенте РФ.

В свою очередь, Роман Волошин поблагодарил Ивана Рысева за непосредственное участие в мероприятиях и проводимую работу.

Фото: пресс-служба Администрации Батайска

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

Также глава батайской администрации предложил Совету закрепить казаков за Аллеей Героев в парке «Дружбы народов».

- Мы недавно заложили камень на месте будущей стелы «Героям Донбасса». Образовали «Аллею Героев». Именно такие места воспитывают в подрастающем поколении любовь к Родине и чувство уважения к землякам-героям и их подвигам. Необходимо продумать вопрос о проведении патриотических мероприятий на месте, привлекая на них детей и молодежь, –сказал Роман Волошин.

По словам командира казачьей дружины Батайска Константина Кузьменко, сегодня интерес к казачеству растет с каждым годом. А в ряды дружинников хотят вступить все больше людей.