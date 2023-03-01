Ростовские эксперты рассказали, как с 1 марта ездить на электросамокатах по правилам

С каждым годом число пользователей таким транспортом значительно растет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Электросамокаты и прочие гироскутеры с 1 марта получили особый статус. С каждым годом число пользователей таким транспортом значительно растет, поэтому возрастают и риски аварий с участниками этой категории. Нередко они бывают и со смертельным исходом.

Стоит вспомнить прошлогоднее ДТП на проспекте Нагибина, когда в аварии с иномаркой погиб водитель электросамоката. В ГИБДД Ростовской области уверены, что необходимость правового регулирования правил передвижения на электросамокатах назрела давно.

НУЖНЫ ЛИ ПРАВА?

В правила внесли такую категорию транспорта, как средства индивидуальной мобильности.

- С сегодняшнего дня понятие СИМ официально определено как транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения посредством использования электродвигателя, - объясняет заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ростовской области Юлия Комарницкая. - Для управления электросамокатом не нужно получать водительское удостоверение, также они не подлежат государственной регистрации в подразделениях МРЭО ГИБДД. Есть исключение - если СИМ со скоростью, не превышающей 50 км/ч имеет двигатель мощностью более 0,25 кВт, оно может быть отнесено к мопедам, а это значит, что для управления таким самокатом необходимо водительское удостоверение категории М.

КОГДА - ПО ТРОТУАРУ, А КОГДА - ПО ДОРОЖКЕ

По словам специалиста, дончане старше 14 лет на СИМ должны двигаться по велосипедной или велопешеходной дорожкам при скорости не более 25 км/ч. А вот если масса электросамоката не превышает 35 кг или вы сопровождаете ребенка младше 14 лет, то в этом случае допускается движение по тротуару или пешеходной зоне.

- Здесь необходимо отметить, что в новых ПДД для электросамокатов законом установлено преимущество пешеходов на всех участках движения СИМ, - добавляет собеседница. - По проезжей части (по ее краю) разрешено двигаться, только если отсутствует возможность другого проезда - нет тротуара или обочины. Только двигаться нужно по краю проезжей части по ходу движения. При этом ограничение скорости на дороге должно быть не более 60 км/ч. На автомагистраль на электросамокате выезжать запрещено.

ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Важно не забыть, что СИМ должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, цветовозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон. Стоп сигнал красного цвета должен быть сзади и фара белого цвета спереди.

И, кстати, нарушение правил квалифицируется в соответствии с административным кодексом РФ. Так, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, то придется выплатить штраф до 1,5 тысяч рублей. Если нарушения водителя создало помехи в движении транспортных средств – штраф тысяча рублей, а если повлекло за собой легкое или среднее причинение вреда здоровью – штраф до 1,5 тысяч рублей.

А вот если будет причинен тяжкий вред здоровью или смерть, водитель будет подвергнут уголовному преследованию

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