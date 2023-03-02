В донском парламенте обсудили, как защитить людей от кибермошенников

В донском парламенте обсудили ситуацию с кибермошенничеством. Фото: пресс-служба ЗС РО.

В Ростовской области, в региональном Законодательном Собрании, прошла конреференция, на которой депутаты, представители полиции и эксперты обсудили кибермошенничества. Как сообщил председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков, сегодня с таким явлением сталкивается 80 процентов людей.

ЗА ГОД В РОССИИ ОТПРАВИЛИ МОШЕННИКАМ 91 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

- В прошлом году жители Ростовской области перечислили мошенникам почти 1,5 миллиарда рублей. А в целом по России эта цифра доходит до 91 миллиарда рублей. Масштаб проблемы достаточно большой, и мы, конечно, рассчитываем на то, что существующая законодательная база достаточно эффективна, но, как нам кажется, здесь еще есть поле для новаций, которые позволят сделать наших граждан еще более защищенными, – сообщил председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.

При этом во время обсуждения отметили, что, с развитием технологий, меняются и мошеннические схемы. А рост преступлений от года в год только растет.

Донские парламентарии и эксперты обсудили новые меры профилактики преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий.

Как сообщил председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев, бурное развитие цифровых сервисом привело не только к резкому росту преступлений в этой сфере, но и к появлению новых видов аферистов.

– Значительное влияние на статистику преступности не только в нашем регионе, но и в целом по стране оказывают преступления, совершенные в сфере и с применением информационно-телекоммуникационных технологий. В Ростовской области это каждое 4-е преступление, по России – каждое 3-е, – сказал Александр Косачев.

При этом в донском парламенте тема, связанная с кибермошенничествами, не первый год находится на повестке у депутатов. Вместе с правоохранительными органами, представителями банковской сферы парламентарии ищут новые решения по профилактике таких преступлений. Донские депутаты также вплотную работают с Советом Федерации и Государственной Думой.

Так, на федеральном уровне уже приняли законы по недопустимости использования подменных телефонных номеров, ограничению деятельности фишинговых сайтов, по защите от взлома сайтов некоммерческих организаций. Со стороны ведущих банков также внедряются передовые технологии защиты.

МОЛОДЕЖЬ — В ПОМОЩЬ

Эти меры уже дали свои результаты. По итогам 2022 года число краж с банковских счетов снизилось более чем на 30 %, а раскрываемость таких преступлений улучшилась на 10 %.

Но тема все еще остается актуальной и требует выработки дополнительных заслонов от мошенников.

По мнению председателя комитета регионального Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирины Жуковой, важно также привлекать к разработке дополнительных мер защиты от преступлений в цифровой среде представителей молодежных организаций Дона.

– Я сегодня здесь представляю молодежь Ростовской области, в этом зале также присутствует председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ольга Федоровна Мирошниченко. Несмотря на то, что молодые люди также подвержены киберпреступлениям, они могут стать верными помощниками в борьбе с этим злом – в информировании населения, в работе со школьниками, со старшим поколением, – сказала Ирина Жукова.

Среди новых предложений, прозвучавших во время конференции – проверять IP-адреса при выдаче заемных средств, исключить практику выдачи кредитов с помощью СМС, предусмотреть ответственность банков за перевод средств на подозрительные счета и необдуманную выдачу кредитов.

Также прозвучала идея ограничения суммы выдаваемых онлайн-кредитов до 250 тысяч рублей, а срок рассмотрения заявок увеличить до трех дней.

Но депутаты и некоторые представители банковского сектора с осторожностью восприняли данную инициативу. По их словам, это может отбросить развитие отрасли назад, а людей лишить привычного уровня удобства.

По итогам заседания круглого стола будут разработаны рекомендации, которые направят всем заинтересованным сторонам.