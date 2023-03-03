«Центр-инвест» создал портрет женщины: сотрудницы и клиентки банка

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

В конце 2022 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам было решено подготовить «портрет женщины, желающей родить ребенка». Банк «Центр-инвест» составил такой портрет самостоятельно, используя современные методы обработки данных.

Комплексное исследование провела компетентная команда банка, которая сформировалась за 30 лет работы на Юге России. Специалисты учли экономику трансформаций, когда компания производит персонализированные товары и услуги, способствующие личному развитию потребителя — интеллектуальному, духовному и физическому. А также траекторию кадрового роста своих сотрудников: мужчин и женщин.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Рождаемость

Ранняя диагностика беременности позволяет вовремя подготовить коллег и операционную деятельность, а также окружить будущую мать заботой и вниманием. При уходе женщины в декрет, ее зарплата и функции распределяются между оставшимися коллегами, а после ее выхода из декрета в отдел добавляется новая ставка. В результате такой практики рождаемость в банке превышает показатели рождаемости по стране и в регионе более, чем в 4,5 раза.

Гендерное равенство и финансовая устойчивость

Один из распространенных гендерных стереотипов требует увеличения доли женщин в органах управления. Исследование банка показало, что для женщин-руководителей большее значение имеет не их количество, а возможность спокойно и уверенно уйти в декрет, а затем вернуться на прежнее место работы.

Кредиты женщинам-предпринимателям

На основе анализа 10 летней истории выдачи кредитов женщинам-предпринимательницам выявлено, что они с большей ответственностью пользуются кредитами: процент «просрочки» минимален. В трудную минуту представительницы прекрасного пола готовы взять на себя управление бизнесом: за 2022 год число одобренных заявок выросло на 34%.

Женский взгляд на Цели устойчивого развития

В повседневной жизни женщины реже мужчин задумываются о глобальных задачах, но успешнее их решают. Учет показателей Целей устойчивого развития в своей операционной деятельности и отчётности добавил к портрету женщины новые черты. С 2019 года реализовано проектов на общую сумму 395,6 млрд рублей. Женщины приняли участие в 30,5%, и все они отличаются большей социальной ответственностью. Основные направления проектов: Ликвидация нищеты, устойчивые города и населенные пункты, уменьшение неравенства, достойная работа и экономический рост, качественное образование, индустриализация, инновации и инфраструктура.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

ESG-рейтинг

Банк «Центр-инвест» уже давно реализует систему ESG-рейтингов, которая позволяет оценить нефинансовые риски предприятия: его вовлеченность в охрану окружающей среды, решение социальных проблем, качество управления. В самых высших категориях ESG-А и ESG-В лидирует женский бизнес. Банк предлагает такие кредитные продукты, где ставка определяется исходя из уровня ESG-рейтинга бизнеса. Разница в ставке достигает 0,6% годовых и служит примером стратегии win-win, когда и банк, и клиенты снижают свои риски за счет устойчивого ведения бизнеса. Кроме этого, льготная ставка действует для коммерческой «зеленой ипотеки», кредитов на социальные проекты, повышения энергоэффективности и кредитование капремонтов.

Клиенты банка: мужчины и женщины

Среди клиентов банка соблюдается гендерное равенство: 52% — женщины, 48% — мужчины; мужчины более активно взаимодействуют с банком до 30 лет, потом ситуация выравнивается и после 50 лет женщины начинают доминировать среди клиентов.

Вклады

Решая задачу семейного счастья и уюта домашнего очага, женщины в большем объеме, чем мужчины, сберегают средств на вкладах, но мужчины, особенно в молодости чаще их открывают. После 30 лет денежные сбережения все чаще передаются в управление женам, и после 50 две трети вкладов принадлежат женщинам.

Объем вкладов мужчин и женщин не сильно отличатся за исключением более крупных вкладов у молодых мужчин (18-23 года) и женщин в зрелом возрасте (52-63 года).

Кредиты

В молодости женщины больше берут кредитов, чем мужчины. Активность мужчин в плане кредитования на обеспечение благосостояния и условий жизни семьи увеличивается в зрелом возрасте и несколько снижается к 50-ти годам.

Качество кредитов определяется долей «просрочки» в общей сумме задолженности: у мужчин она выше вдвое почти всех возрастных группах, особенно в старшем возрасте, когда взятые обязательства мужчинам становится все труднее обслуживать.

Выход из ограничений COVID-19 и начало СВО потребовали увеличения кредитной поддержки: объем вновь выданных кредитов для молодых мужчин обновился почти полностью, у молодых женщин — на две трети. В остальных возрастных группах портфель обновился на треть, а у старшего поколения на 40% у женщин и почти на 50% у мужчин. Средний размер кредита вырос у всех, особенно в возрастных группах 24-51 год. Это связано с желанием успеть реализовать отложенные проекты и покупки.

Платежи по картам

Объемы платежей по пластиковым картам мужчин и женщин не сильно различаются, но в возрастных группах до 23 лет и 42-63 года женщины существенно чаще используют платежные карты. Они чаще мужчин рассчитываются пластиковыми картами за одежду, обувь, ювелирные изделия и часы, в аптеках, универмагах, при покупке спорттоваров и косметики. Мужчины чаще используют пластиковые карты для расчетов за автоуслуги, топливо и ремонт. Одинаково часто обе категории рассчитываются картами в ресторанах, фастфудах, узкоспециализированных магазинах.

Итоги исследования

В банке созданы равные конкурентные условия для старта и развития карьеры молодых юношей и девушек. Его устойчивое финансовое положение и длительное присутствие на финансовом рынке Юга России создает надежную базу для высокой рождаемости в семьях сотрудников.

Как показало исследование женщины доверяют банку «Центр-инвест» свои сбережения для кредитования бизнес-проектов своих сыновей, внуков и их сверстниц. Со временем они берут в свои руки расчеты по большинству товаров, не забывая заботиться о личной красоте и здоровье.

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