«Я не верю в злой рок!»: экс-солист «Ласкового мая» отправился на передовую

Бывший солист "Ласкового мая" Андрей Гуров сегодня выступает перед солдатами в зоне СВО. Фото: из архива героя публикации

Экс-солист «Ласкового мая», собиравший с Юрием Шатуновым стадионы, теперь стал военным певцом. Андрей Гуров выступает на линии фронта перед участниками СВО, умеет обращаться с оружием и едва не погиб от снарядов «Хаймарсов».

Артист умеет обращаться с оружием. Фото: из архива героя публикации

Репертуар исполнителя самый разный - от казачьих песен до шансона. И, конечно, в плейлисте - золотые хиты «Ласкового мая». Кстати, под песню «Белые розы», говорит Андрей Гуров, сегодня танцуют даже раненые.

О круто изменившейся творческой карьере, смерти друзей - Юрии Шатунове и Сергее Кузнецове, и о том, действительно ли над участниками группы «Ласковый май» навис злой рок, откровенно поговорили с музыкантом.

Андрей Гуров знает что такое слава, деньги, банкротство и тюрьма. Фото: из архива героя публикации

СЛАВА, ДЕНЬГИ, ПОКЛОННИЦЫ

В состав «Ласкового мая» Андрей Гуров попал в 1988 году: продюсер Андрей Разин познакомился с парнем в ДК ставропольской глубинки, где тогда работал. Поначалу Андрей играл на клавишах, а затем начал петь. Его пронзительный вокал пробирал до мурашек. Поклонницы - молоденькие девчонки - знали песни, которые исполнял Андрей, наизусть.

Особенно любили фанатки композиции «Ты, я и море» и «Телефонный роман». За четыре года Андрей выступил более чем с тысячью (!) концертов. Тогда группа собирала стадионы. Деньги, слава и восторг миллионов девчонок, – ростовчанин не понаслышке знает, что это такое.

В составе "Ласкового мая" Андрей Гуровы выступал около четырех лет. Фото: Фото: из архива героя публикации

- В конце 80-х в Москве, в «Олимпийском», выступала сестра Майкла Джексона, Джанет. Желающих оказалось мало. И нас пригласили на разогрев. После этого билеты раскупили за три часа, - вспоминает исполнитель.

Артист помнит, как их концерты собирали стадионы. Фото: из архива героя публикации

А еще артист никогда не забудет толпы поклонниц, которые караулили «Ласковый май» у гостиниц.

- Девчонки лет 13-14, стояли под отелями городов, в которых мы выступали днями и ночами, - улыбается он. - Я не знаю, как их родители отпускали-то. А еще - звонили постоянно и исписывали стены подъездов признаниями в любви.

Андрей Гуров родился и вырос в деревне в Ставропольском крае. Фото: из архива героя публикации

«МЫ ВСЕ СТАЛИ БРАТЬЯМИ»

Андрей покинул группу в начале 90-х. Тогда, в период перестройки, популярность «Ласкового мая» пошла на спад. Ростовчанин решил сделать свой выбор: получить образование и построить карьеру. А еще через год «Ласковый май» окончательно распался. Жизнь развела исполнителей.

После того, как Андрей покинул группу, у него было немало испытаний.

Хотя, казалось бы, старт для новой жизни был блестящим. Певцу дали королевские по тем временам отступные – больше ста тысяч рублей. Деньги он положил в банк. Но случился дефолт и сбережения «сгорели».

И в самые непростые периоды жизни ему помогали не сломаться жена и бывшие «маевцы».

- Я всегда считал нас не просто друзьями. Так вышло, что в последние годы с Юрой Шатуновым были натянутые отношения, и мы не общались. Это связано с конфликтом между ним и продюсером Андреем Разиным, - рассказывает певец.

В этой ссоре, которая произошла из-за авторства песен, Андрей встал на сторону Разина. Тем не менее, ростовчанин относился к Шатунову как к брату.

- К сожалению, то, что мы не общались в последнее время, это заслуга тех людей, которые окружали Юру. Они добились того, что мы все (имеет ввиду состав группы – прим. ред.) перестали общаться. Тем не менее, «Ласковый май» - это история. Эпоха. Мы все стали братьями, - продолжает Андрей Гуров.

Исполнитель и сегодня радует поклонников своим творчеством. Фото: из архива героя публикации

ПРО «ПРОКЛЯТЬЕ «ЛАСКОВОГО МАЯ»

Новость о смерти Юрия Шатунова, который скоропостижно скончался этим летом, застала ростовчанина врасплох.

- Я вначале не поверил, а потом испытал шок. Юра ушел из жизни так рано, в 48 лет. Но, видимо, он выполнил свою миссию, как Виктор Цой и Игорь Тальков. А мы будем продолжать его дело. Мне больно и горько, что его больше нет с нами, - продолжает артист.

А следом - еще две смерти. В начале ноября в своей квартире, в Оренбурге, скончался композитор Сергей Кузнецов, автор хитов «Седая ночь», «Белые розы» и «Розовый вечер». А за месяц до этого не стало клавишника Михаила Афанасьева.

В сети поползли слухи о злом роке и проклятье, нависшем над группой.

- Вы знаете, я не верю в злой рок, в какую-то мистику, - делится мнением Андрей Гуров. - Ребят, ушедших из жизни так рано, жаль. Но сам я не боюсь, что меня постигнет такая же участь. Мне кажется, во многом наша судьба зависит от нас самих. Поговаривают, что у Сережи Кузнецова были проблемы с алкоголем. Это и привело к трагедии.

«НАСТРОЙ – ПОБЕДИТЬ!»

К слову, сами поступки певца говорят о том, что он не бравирует, заявляя о том, что не боится умереть.

Так, Андрей выступает с концертами в зоне СВО. Он по-прежнему зажигает сердца своим творчеством. Вот только вместо концертных залов все чаще артиста можно видеть на передовой и в военных госпиталях.

Кстати, с Донбассом ростовчанин знаком еще с 2016-го года. Тогда он впервые отвез туда гуманитарную помощь.

- С того времени и по сегодняшний день мы регулярно выезжаем в республики, даем концерты на передовой и в госпиталях, в которых лежат наши солдаты. Поднимаем боевой дух бойцам, - рассказывает артист.

Совсем недавно Андрей Гуров вернулся из ЛНР. Там, в составе фронтовой бригады со своим коллегой Александром Дадали, выступал перед ранеными солдатами.

В программе были разные песни - и казачьи, и шансон.

- Ребята нас очень тепло встретили, - рассказывает исполнитель. - Подпевали. А когда начал петь «Белые розы», один из солдат, который получил осколочное ранение головы, даже танцевал. Вообще, там ребята – сильные духом. Они понимают, что воюют со всем Западом. Но настрой у них однозначно один – победить.

Артист не верит в злой рок. Фото: из архива героя публикации

«ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО В НИХ ВЕРЯТ»

- Там же, на Донбассе, я познакомился с женщиной, - продолжает он. - Ее позывной – Елка. Она занимается тем, что собирает помощь для бойцов. А еще – побывала в плену. Ее вернули домой по программе обмена военнопленными. Но даже после этого она не сломалась.

Кстати, именно Елка передает Андрею Гурову списки того, что нужно бойцам.

Артист поясняет, что на Донбасс он обычно всегда везет не только микрофон и колонки, но и гуманитарную помощь ребятам. А оттуда возвращается не с подарками от поклонниц, как это было в конце 80-х, а с редкими фотографиями. На одной такой фотокарточке - артист в камуфляже и с автоматом наперевес, на другой – и вовсе забрался на БМП.

Кстати, в последнюю поездку кроме лекарств для солдат, тепловых пушек, бензинового генератора, раций и плащей участникам СВО привезли письма от школьников.

- Очень душераздирающие моменты были, когда ребята читали эти письма. Для тех, кто защищает Родину, важно знать, что дома их ждут, что в них верят, - рассказывает Андрей Гуров.

По словам экс-солиста «Ласкового мая», в скором времени он с товарищами вновь планирует поехать на Донбасс с гуманитарной миссией.

- Конечно, страшно, ведь вражеский снаряд может прилететь в любой момент, - признается он. - Мы, когда уезжали из Луганска, по окраине «прилетели» пять снарядов «Хаймарсов». Но не помогать тем, кто на передовой рискует собой ради нас, я не могу. Наши солдаты ждут помощь. И я уверен, что никто из нас не должен оставаться в стороне, потому что то, что происходит сейчас, касается каждого россиянина вне зависимости от того, в каком городе он живет. Правда восторжествует, и победа будет за нами!

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