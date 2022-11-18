В Ростовской области осенние сельхозработы выходят на финишную прямую

в Ростовской области завершается осенний сбор урожая. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области подходят к концу осенние сельхозработы и подготовка к озимому севу. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

- Сезонные полевые работы на полях региона выходят на финишную прямую. Донские аграрии выполнили план осенней посевной, засеяв озимыми 2,8 млн гектаров. В ближайшее время должна завершиться уборка масличных и сахарной свеклы, а также поздних зерновых и плодовых культур, – отметил Виктор Георгиевич.

По данным минсельхознадора Ростовской области, на Дону выходит на финишную прямую уборка важной технической культуры – сахарной свеклы. На сегодняшний день урожай собран с 94% площадей и составил 784 тысячи тонн. Это на 45 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. К концу подходят и работы по сбору масличных культур. Сегодня урожай убран с 91% площадей и составил 1,8 млн тонн. Поздние зерновые культуры убраны на 65% площадей и превышают 433 тысячи тонн.

По словам Виктора Гончарова, в Ростовской области активно идет сбор урожая плодовых культур.

По оперативной информации, в Ростовской области больше 8,8 тысячи тонн семечковых, косточковых и ягодных культур убрано с 73% площадей садовых хозяйств.

- Что касается овощного урожая, то он фактически собран, сейчас ведется уточняющий подсчет, но, по предварительным данным, урожай овощей и картофеля на 8-12 тысяч тонн превышает прошлогодние показатели, – подытожил заместитель губернатора.

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