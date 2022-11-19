Ростовские врачи пришили мужчине четыре пальца, отрезанные формовочной установкой

Операция продлилась несколько часов. Фото: ГБСМП.

Врачи отделения травматологии № 1 Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону провели операцию 42-летнему пациенту. Мужчина лишился четырех пальцев после того, как его рука попала под «гильотину» формовочной установки.

У пострадавшего были повреждены ткани, сухожилия, нервы самой кисти — фактически она держалась на лоскуте кожи. После происшествия ростовчанина привезли в ГБСМП. Чтобы спасти руку пациента, медики решились на срочную операцию.

Руководил процессом хирург-травматолог Станислав Ткаченко. Были реплантированы четыре пальца, сшиты сосуды, сухожилия и ткани кисти, восстановлен кровоток.

Пациент уже выписан домой. Теперь мужчине предстоит длительный период реабилитации.

Пальцы были реплантированы. Фото: ГБСМП.

Это уже далеко не первая подобная операция Станислава Ткаченко. В ноябре 2020 года в больницу был экстренно доставлен 25-летний мужчина. Молодому человеку отсекло кисть левой руки, когда он работал с установкой для резки металла. Кисть завернули в пакет со льдом и помчались с пострадавшим в ГБСМП.

В ходе сложной операции, длившейся 10 часов, врач под мощным операционным микроскопом сшил нервы, сухожилия, сосуды и ткани руки. С помощью специальных спиц были соединены поврежденные кости. И кисть прижилась. Недавно этот пациент навещал доктора и благодарил его и команду отделения за мастерство.

Кстати, хирурги-кистевики говорят, что реплантировать пальцы сложнее, чем кисти. Работа в этом случае тоньше, ведь диаметр сосудов значительно меньше.

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