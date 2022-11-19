Родственники рассказали, как изменилась жизнь многодетного отца, потерявшего память после драки в пробке под Ростовом

Происшествие случилось во время транспортного затора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце августа на трассе в Ростовской области, в районе Аютинской балки, произошло происшествие. Пока автомобили простаивали в пробке, неизвестный сильно избил одного из водителей. Пострадавшего Андрея Уханова доставили в больницу, где выяснилось, что он частично потерял память.

Супруга мужчины Наталья рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как изменилось его состояние, вспомнил ли он события того вечера и как продвигаются поиски подозреваемого в нападении.

ИЗБИЛИ, КОГДА СТОЯЛ НА ОБОЧИНЕ

Инцидент на трассе случился еще 31 августа. По словам Натальи, ее супруг как обычно возвращался с работы. В районе Аютинской балки он попал в пробку и во время транспортного затора вышел из машины, чтобы подышать свежим воздухом. Когда Андрей стоял на обочине, на него напал неизвестный — по словам собеседницы, водитель другой машины.

Нападавший начал бить мужчину. Пострадавший потерял сознание, а агрессор скрылся. Позже Андрей пришел в себя, вернулся в машину и попытался продолжить путь, но ему стало плохо.

Когда мужчина попал в больницу, врачи диагностировали у него серьезную черепно-мозговую травму. Оказалось, что он частично потерял память, а потому не мог рассказать подробности произошедшего. Помнил он только то, как поднялся, сел за руль и поехал дальше.

ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ НА РАБОТУ

Наталья говорит, что постепенно память начала восстанавливаться.

— Андрей частично стал вспоминать происходящее. И говорит, что у него с этим человеком даже не было никакого диалога. Тот просто начал его бить, — говорит женщина.

По ее словам, один из очевидцев даже предоставил фотографию автомобиля водителя, напавшего на Андрея. Но пока новостей о поиске подозреваемого семья все равно не получала.

— 5 сентября нам пришло письмо, что дело передано в другой отдел полиции. С тех пор никаких официальных бумаг, никакой информации мы не получали. 2 ноября обратились в прокуратуру, и 9 ноября нам пришел ответ, что будет проведена проверка, — рассказывает Наталья.

Пока же пострадавший продолжает лечиться. Он страдает от головокружений и сильных головных болей, может потерять сознание.

— Пьет дорогие препараты, лечится. Но уже вернулся на работы. К сожалению, по-другому нельзя. У него семеро детей, деваться некуда.

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