"Я ждала тебя всю жизнь!": О каких героях мечтают современные дети и подростки, рассказала ростовский аниматор

Аниматоров в Ростове чаще встретишь на домашних вечеринках, чем на улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня - принцесса, завтра - единорог, а по выходным - Минни-Маус и даже супергерой из комиксов. Так проходят рядовые будни почти каждого детского аниматора.

В этом бизнесе без позитива и любви к малышам никуда, считает создатель ивент-агентства Ирина Багринцева. Она рассказала «КП-Ростов-на-Дону», сколько должно быть костюмов в арсенале аниматора, какие из персонажей самые популярные, а также почему подрастающее поколение все чаще требует блогерские вечеринки в стиле Дани Милохина.

"ВЕРА БЛИЗКИХ И Я - АНИМАТОР"

- На самом деле эта история началась примерно восемь лет, в то время я как раз сидела в декрете со старшей доченькой, - начала рассказ Ирина. - Как сейчас помню: мы поехали в пиццерию, где частенько устраивали развлекательную программу для детей. И каково же было удивление, когда парнишка аниматор, недовольно жуя конфету, повернулся к детворе и заявил: "Ну что? Играть со мной будете". Я в ту же секунду забрала дочь, и мы уехали домой. Уже к вечеру поделилась с мужем этой историей, а в конце добавила: даже я могу организовывать такие мероприятия, причем намного лучше!

Баба Яга - любимый персонаж только у малышей, а у подростков - свои кумиры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И уже на следующее утро составила план, придумала первый образ и начала из подручных средств мастерить костюм Минни Мауса. По началу тестировала программу на детишках друзей и родственников. Все вокруг то и дело твердили: «Ира, у тебя все обязательно получится!».

Действительно, вера близких дала свои плоды и дело пошло. Через время на помощь пришел еще и муж. Мы с ним сразу разделились на два лагеря: он отвечает за подростковую программу, ведет различные праздники и корпоративы, а я занимаюсь анимацией для детей до 10 лет.

"ЕДИНОРОГ ДЛЯ АНИМАТОРА, КАК ПУШКИН ДЛЯ ПОЭЗИИ"

По словам собеседницы, для малышей чаще всего заказывают максимально мимимишных персонажей, а вот подросткам - чего-нибудь из новенького и эдаковенького.

– Юные девчонки любят «карамельку», в неделю у героя примерно 4-5 смен, - смеется Ирина. - Также популярностью пользуется несравненная Эльза, диснеевские принцессы леди Бак, куклы Лол и единороги. Последние для ивент-бизнеса, как Пушкин для поэзии – наше все. Для мальчиков в моде при любой погоде – мистер Человек-паук, уж этот герой на страже развлечений почти каждый день. Также актуальны капитан-Америка, Бэтмен и нетленные черепашки Ниндзя.

Уже сейчас в моей коллекции 64 костюма. Почти все они хранятся в специальном помещении, но 5-6 самых популярных нарядов лежат у меня дома, ведь за всем этим нужно следить, стирать, сушить и подшивать.

ПРО ТИК-ТОК ВЕЧЕРИНКИ И БЛОГЕРСКИЕ ШОУ

- И если с малышами все ясно, то вот с подрастающим поколением от 11 и старше, ситуация другая, - улыбается аниматор. - Современной молодежи нужно что-нибудь модное, трендовое и чаще всего связанное с блогерами. Любителей Дани Милохина уже не удивить сказочными героями и ростовыми куклами, для них родители заказывают ведущего модных вечеринок.

Костюм единорога - палочка-выручалочка для любого аниматора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да-да, в программе могут быть всевозможные конкурсы, челленджи, танцы и прочие активности. Конечно, мы с родными заранее обговариваем все детали, ведь не каждому из них нравится вся эта блогерская история. Кого-то устроит дискотека с танцами, а другим важно услышать со сцены заветные имена Вали Карнавал, Влада А4, ну и, собственно, Дани Милохина. У нас даже есть маски с изображением популярных звезд. Подростки в них пытаются подражать манерам поведения под разную музыку.

Цена зависит лишь от наполнения программы. Например, стандартный пакет анимации с реквизитом, за час обойдется от 2 500 тысяч рублей. Максимальная же программа - примерно 12 тысяч рэ. Но тут нет четкого прайса - все меняться в зависимости от запроса.

ВЕЧЕРОМ КУТЯТ, А УТРОМ «НЕ В РЕСУРСЕ»

- Возможно, со стороны кажется, что у нас работа сплошное райское наслаждение: мол, что тут такого? Каждый может переодеться в Леди Бак. Но на самом деле это не так, - уверяет собеседница. – Пришли просто за деньгами? Знайте, ничего путного из этого не выйдет, ведь малыши все очень тонко чувствуют и вмиг распознают фальшь, они даже общаться с вами не будут.

Но если вы любите деток и хотите подарить им волшебную сказку, то тут 80% успеха в кармане. Всему остальному легко научиться, было бы желание и ответственность. Не понимаю товарищей, которые могут не выйти на смену просто потому, что у них болит голова. Частенько таким грешат именно молодые парни. Вечером бурно гуляют, а с утра раздается звонок: мол, так и так - ночь была веселая, сегодня уже не в ресурсе работать. К счастью, нормальных людей гораздо больше.

"МЕДВЕДЮ ПРИШЛОСЬ СНЯТЬ ГОЛОВУ"

- При этом богат наш бизнес не только на яркие костюмы, но и на истории, - продолжает рассказ Ирина. – Как-то раз пришел заказа на праздник по мотивам мультика «Маша и медведь» для двухлетней девочки. Мама заранее предупредила, что ребенок может испугаться ростовой куклы. Мы сразу предложили: оставим только Машеньку, а от медведя откажемся. Но родительница настояла и на косолапом участнике. Что ж, желание клиента закон. Правда, чуда не произошло: завидев мишку, ребенок начал плакать навзрыд. И чтобы утешить именинницу, "медведю" пришлось снять голову и провести мероприятие в таком виде.

Чтобы работать аниматором, надо любить детей. Фото: Иван Макеев

Но были и трогательные моменты. Помню, поехала однажды в качестве снегурочки к одной малышке. В программе были разные конкурсы, викторины. И тут уже в конце девочка хватает меня за руку и с трепетом произносит: «Дорогая снегурочка, ты знаешь, я тебя ждала всю свою жизнь. Мечтала, чтобы вы с Дедом Морозом однажды пришли». В тот момент у меня на глазах аж слезы навернулись.

С тех пор прошло четыре года, я приезжаю к малышке на разные праздники, причем не только в роли дедовой внучки, но и в костюмах других персонажей. Маленькая мечтательница до сих пор не понимает, что все герои – это один человек. Вот что значит вера в чудо!

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