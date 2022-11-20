В Ростове при пожаре в бане погиб 27-летний парень, пострадали еще двое мужчин

Спасатели работали на месте почти два часа. Видео: управление МЧС по Ростовской области.

В Ростове при пожаре в двухэтажной бане погиб один человек, пострадали двое. Происшествие случилось на улице Интернациональной утром 20 ноября.

Как сообщили в управлении МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило в 7.50. После этого на место выехали 40 спасателей. Было привлечено 12 единиц техники.

Пока сотрудники тушили здание, в одном из помещений они обнаружили тело мужчины. Им оказался 27-летний молодой человек. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

Позже стало известно, что на втором этаже находятся еще два человека — 26-летний и 27-летний мужчины. Их эвакуировали и передали медикам.

— Один получил ожоги, у второго отравление продуктами горения. Оба госпитализированы, — прокомментировали в МЧС.

Пожар удалось ликвидировать только в 10 часов. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причина происшествия пока не сообщается.

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Чтобы справиться с огнем, привлекли 12 единиц техники. (Подробности)