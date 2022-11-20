Фото и видео пожара в бане в Ростове: на месте работает следственно-оперативная группа

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Фото: управление МЧС по Ростовской области.

Фото и видео пожара в бане в Ростове опубликовало донское управление МЧС. В результате один человек погиб, двое пострадали. Происшествие случилось на улице Интернациональной утром 20 ноября.

О возгорании в двухэтажном здании спасателям сообщили очевидцы. Для тушения пожара были привлечены 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело молодого мужчины. Как выяснилось позже, 27-летний парень в момент происшествия спал. Он скончался от отравления продуктами горения.

На втором этаже здания нашли еще двух мужчин. У одного из них также диагностировали отравление продуктами горения. Второй получил многочисленные ожоги. Прибывшие на место медики доставили пострадаших в больницу.

К 10 часам пожарные потушили здание. На кадрах с места происшествия видно, что к этому моменту помещения полностью выгорели. Огонь уничтожил 50 квадратных метров.

Обстоятельства инцидента выясняет следственно-оперативная группа. Фото: управление МЧС по Ростовской области.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливает следственно-оперативная группа. Специалисты выяснили, что здание было оформлено как индивидуальный частный дом и сдавалось в аренду.

— Обстоятельствами травмирования людей и гибели человека послужило нахождение в состоянии сна одного и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, — прокомментировал заместитель главного государственного инспектора Ростова-на-Дону по пожарному надзору Сулейман Дарсигов.

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