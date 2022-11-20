Дождь и мокрый снег ожидаются в среду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области синоптики прогнозируют снег и сильный ветер. Рассказываем, какой будет погода на неделе с 21 по 25 ноября.

Начало недели будет дождливым. 21 ноября ожидаются небольшие и умеренные осадки. Ночью и утром некоторые районы окутает туман. Средняя скорость ветра — 10 метров в секунду, однако временами его порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. На термометре будет +11 — +16, по югу — +18.

На следующий день, 22 ноября, ночью и днем будет лить небольшой и умеренный дождь. В отдельных районах возможны сильные осадки. Во вторник температура будет ниже — +8 — +13 градусов, по югу и востоку — до +17. Ветер может достигать 11 метров в секунду.

23 ноября, в среду, в большинстве районов пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Станет заметно холоднее — до 0 — +5 градусов. Даже на юге области столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов. Специалисты предупреждают о сильном ветре до 12 метров в секунду. Временами его скорость может увеличиваться до 15 — 17 метров в секунду.

Прогноз на другие дни недели ростовский гидрометцентр пока не сообщает. Согласно сервису Gismeteo, 24 ноября ни дождя, ни снега не будет. Температура составит около +10 градусов. Скорость ветра — до 14 метров в секунду. В пятницу, 25 ноября, осадков также не предвидится. Будет немного холоднее — до +9 градусов. А вот сильный ветер сохранится.

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