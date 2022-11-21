В Ростове заключили первую сделку с ипотекой за 1 рубль

Фото:​​ пресс-служба «МСК»

Покупка собственной квартиры – важный и ответственный шаг для развития будущего. Каждый хочет выгодно вложиться в недвижимость. В Ростове первую сделку с ипотекой за 1 рубль заключили по программе «МСК» и «Сбера».

НЕТ УДОРОЖАНИЮ

Ростовчанин приобрел квартиру в ЖК «Легенда Ростова». Ежемесячные платежи за жилплощадь до окончания строительства составляют всего 1 рубль в месяц. Отметим, что при этой акции нет удорожания цены квартиры, а также действуют скидки от застройщика. Так, можно купить жилплощадь по цене ниже стандартной, с выгодой до 12 000 рублей с каждого квадратного метра.

- К объектам «МСК» присматривался уже давно, понимая, что будет тяжело платить за еще не построенную квартиру. По новой же программе, пока идет строительство я, по факту, не плачу ничего. Потом – сумма ежемесячного платежа всего на несколько сотен рублей будет выше стандартной, - поделился ростовчанин.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

При покупке квартиры первый взнос составляет всего 15%. Его можно оплатить за счет материнского капитала. Сумма на первого ребенка в этом году достигла больше 524 тысяч рублей, а на второго – 693 тысячи. Отметим, что многие семьи при покупке собственной квартиры одновременно продолжают выплачивать аренду съемного жилья, что создает немало трудностей. «Сбер» совместно с застройщиком создали программу, которая поможет максимально облегчить платеж на период возведения дома – до сдачи объекта в эксплуатацию.

- Банк поддерживает жителей Ростовской области в решении жилищного вопроса, делая покупку недвижимости доступной. Семьи, которые живут на съемных квартирах и одновременно выплачивают ипотеку за строящееся жилье, испытывают существенную финансовую нагрузку. Наша совместная с застройщиком «МСК» программа поможет максимально облегчить платеж на период возведения дома – до сдачи объекта в эксплуатацию, - прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Фото:​​ пресс-служба «МСК»

Программа «Ипотека за 1 рубль» распространяется на объекты Московской Строительной Компании: ЖК «Легенда Ростова», ЖК «Акватория», ЖК «Город у реки», ЖК «Сердце Ростова 2», ЖК «Рубин», ЖК «Кристалл-2», ЖК «Грин Парк».

- Московская Строительная Компания и Сбер имеют долгую историю партнерства. Большинство наших объектов получило проектное финансирование именно в Сбере. И теперь на квартиры в этих домах действуют специальные условия, которые позволяют минимизировать расходы дольщиков на время строительства, - комментирует директор департамента продаж «МСК» Сергей Тарашвили.

Застройщик: ООО СЗ МСК-ДОН. Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Реклама. LjN8KB2t2