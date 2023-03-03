Погода в Ростовской области в выходные 4 и 5 марта: потепление до +12, дождь с мокрым снегом и очень крепкий ветер

В первые весенние выходные потихоньку начнет теплеть. Фото: Кристина Круговых

Погода в Ростовской области в выходные 4 и 5 марта, несмотря на заморозки ночью и мокрый снег, все-таки становится похожей на весеннюю. Днем воздух будет прогреваться все сильнее, и температурный максимум первых выходных этой весны по предположениям синоптиков достигнет +12 градусов. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону оба дня будут облачными с прояснениями. В субботу обойдется без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный и южный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1 до +1, днем от +5 до +7 градусов.

Ночь на воскресенье пройдет без осадков, днем — небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров секунду. Температура воздуха ночью будет уже плюсовая — от +1 до +3, а днем от +7 до +9.

По Ростовской области также ожидается облачная погода, но яркое весеннее солнце все чаще будет выглядывать из-за туч. В субботу местами пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью и утром с мокрым снегом. Ветер юго-западный и южный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до +2, при прояснениях до -5, днем от +2 до +7, по югу до +10.

В воскресенье ночью и утром местами слабый дождь, по северу — с мокрым снегом, днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду — по шкале Бофорта синоптики оценивают такой ветер как «очень крепкий». Температура воздуха ночью от 0 до +5, днем от +2 до +7, по югу до +12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Ростовскую область придет весенняя жара

В Ростгидрометцентре сообщили подробный прогноз на март (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Погода в Ростовской области на март 2023: скачки температуры от -12 до +14 и снег с дождем

Начальник гидрометцентра Назарова спрогнозировала перепады температуры в марте в Ростовской области (подробнее)