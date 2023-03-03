Чтобы попасть в тюрьму, заплатил деньги и отдал барана: в Калмыкии врача осудили за необычную взятку

Вместе с деньгами мужчина получил и животное. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Жителю Калмыкии так хотелось в тюрьму, что под суд пошел другой человек! 35-летний мужчина мечтал оказаться в исправительном учреждении, и за него даже дали взятку - деньги и барана. Однако о «сделке» стало известно правоохранительным органам. Подробностями дела с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

ОЧЕНЬ ХОТЕЛ РАБОТАТЬ

Дело было летом 2020 года. 35-летний Виктор (все имена изменены - прим. ред.) прибыл на медкомиссию в поликлинику Медико-санитарной части МВД по Республике Калмыкия. Виктор очень хотел служить в органах Управления ФСИН по региону. Но, к сожалению, мечтам было не суждено сбыться. Один из докторов военно-врачебной комиссии поставил мужчине диагноз, который не позволял назначить кандидата на службу, хотя хронических заболеваний у него не было.

Один из врачей поставил кандидату такой диагноз, с которым в служба во ФСИН не "светила". Фото: Виталий ТИМКИВ

Тогда один из членов комиссии, хирург Игорь Петрович предложил родным кандидата уладить вопрос. Уверил их, что поможет Виктору успешно пройти комиссию — разумеется, за вознаграждение. При этом знал, что решение об этом зависит не только от него.

ДЕНЬГИ И БАРАН В ПРИДАЧУ

Вскоре кошелек Игоря Петровича стал толще на 12 тысяч рублей. Помимо денежного «поощрения» он получил еще и тушку барана, стоимость которой позже оценят в пять тысяч рублей. На что пошел барашек — на шашлык, плов, шурпу или на все сразу — не уточняется. О «сделке» стало известно правоохранительным органам.

- В отношении бывшего врача поликлиники Медико-санитарной части МВД по Республике Калмыкия было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», - прокомментировали в региональном следкоме. - Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком один год и штрафом в 30 тысяч рублей.

Суд осудил бывшего врача на год лишения свободы условно и штраф 30 тысяч рублей.

Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил, и осужденный может его обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии два года искали преступника, который в это время отбывал наказание по другому делу

Теперь заключенный выйдет из колонии намного позже (подробнее)