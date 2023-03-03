«Время сильных»: На Дону кандидатов на предстоящие выборы в Заксобрание «ЕР» определит в предварительном голосовании

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко рассказал о предварительном голосовании. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

В Ростовской области «Единая Россия» в пятницу, 3 марта, дала старт новому политическому сезону. «ЕР» проведет предварительное голосование, чтобы кандидаты с наибольшей поддержкой избирателей представили партию на выборах в донской парламент.

О механике предварительного голосования и его целях на брифинге рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

- Задача «Единой России» состоит в том, чтобы найти таких кандидатов в депутаты, которые, во-первых, будут пользоваться абсолютной поддержкой большинства наших избирателей, а во-вторых, смогут профессионально выполнять свои депутатские обязанности, - сказал Александр Ищенко.

С 8 марта до 27 апреля будет идти прием документов от кандидатов для регистрации и участия в предварительном голосовании. Выдвинуть свою кандидатуру может член партии или беспартийный.

При этом есть целый ряд серьезных требований к кандидатам – они не должны владеть финансовыми активами за рубежом, иметь судимости (даже снятые и погашенные), обязаны соблюдать этические нормы, закрепленные в партийном уставе и много другое. Так, некоторые желающие попробовать свои силы в предстоящих выборах в ЗС даже отказались от этой идеи, узнав, какие ограничения существуют для депутатов.

Кроме прочего, претенденты на выдвижение от «Единой России» обязаны рассказать избирателям о своих программных приоритетах.

Александр Ищенко сообщил, что предварительное голосование в этом году пройдет полностью в электронном формате. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ

- Кандидаты пойдут в трудовые коллективы, будут встречаться с людьми по месту жительства, будут собирать наказы избирателей и выполнять их, - прокомментировал секретарь регионального отделения «ЕР».

Александр Ищенко также подчеркнул, что партия надеется на то, что предварительное голосование вызовет интерес со стороны и молодых кандидатов.

Для молодежи, желающей попробовать силы в политике, организуют обучение в рамках проекта «ПолитСтарт». На этой образовательной площадке наставниками для молодых людей выступят ведущие донские политики, партийные руководители, депутаты и сенаторы.

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Александр Ищенко сообщил, что предварительное голосование в этом году пройдет полностью в электронном формате. Избиратели будут голосовать с 22 по 28 мая на сайте PG.ER.RU с использованием учетной записи «Госуслуг».

Предварительное голосование - рейтинговое, то есть избиратель может отдать свой голос за одного, нескольких или всех кандидатов.

- Кандидаты, набравшие наибольший рейтинг, представят «Единую Россию» на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, - сказал Александр Ищенко.

Спикер ЗС также отметил, что открытый отбор кандидатов, опирающийся на мнения жителей региона, позволит партии сформировать сильную команду.

- Настало время сильных людей, которых не смогут сломить никакие обстоятельства! «Единая Россия» готова к выборам. Мы готовы побеждать, - заключил лидер донских единороссов.

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