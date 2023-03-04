«Огонь мог перекинуться на город: Как ростовские спасатели с самолета тушили пожар в турецком порту после землетрясения

Когда донские спасатели подлетели, то увидели столб черного дыма, который поднимался над портом. Фото: Олег ФИЛАТОВ.

В турецком городе Искендерун из-за землетрясения, произошедшего 6 февраля, загорелись портовые контейнеры. Местные пожарные не могли справиться с бедствием. Тогда на помощь турецким коллегам 7 февраля из Ростова вылетел самолет-амфибия «БЕ 200ЧС» с восемью донскими спасателями на борту.

Вернувшийся из Турции командир воздушного судна Южного авиационно-спасательного центра МЧС РФ Олег Филатов рассказал «КП - Ростов-на-Дону», что он увидел на месте катастрофы, какие местные силы участвовали в пожаротушении, а также как сработал экипаж ростовского воздушного судна.

ВАЛИЛ ЧЕРНЫЙ СТОЛБ ДЫМА

Для тушения пожара на ростовском самолете-амфибии вылетело четыре человека летного состава и четверо инженеров, которые готовили борт к вылету.

- Когда мы подлетели, то увидели столб черного дыма, который поднимался над портом. Нам сказали, что если сразу не получается потушить пламя, то значит, там горючее, - вспоминает Олег Филатов. - Оказалось, что горели хлопок и пластмасса - в воздухе чувствовался запах горелого пластика. Пламя неистово бушевало. Из-за ветра огонь мог перекинуться и на город...

На помощь турецким коллегам 7 февраля из Ростова вылетел самолет-амфибия «БЕ 200ЧС». Фото: Олег ФИЛАТОВ.

Донские спасатели заметили, что турецкое пожарное судно уже было пришвартовано рядом с портом. Местные пожарные безуспешно пытались потушить пламя из брандспойтов, но не добивали до центра очага. В это время пожарные машины тушили возгорание по периметру.

Экскаватор пытался разобрать горящие портовые контейнеры, но в итоге сам сгорел. С пламенем боролись и три местных вертолета. В конце первого дня возгорания даже работал турецкий пожарный самолет 1967 года выпуска, который за раз способен взять не больше пяти тонн воды.

СБРОСИЛИ 680 ТОНН ВОДЫ

Российский борт «БЕ 200ЧС», разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева четыре года назад, был способен сбрасывать до 10-12 тонн единовременно. Однако в первый день из-за сильных волн на море не было условий для забора воды. Пришлось лететь к озеру Аслантаж, которое находится в 80 километрах севернее Искандеруна. Из-за чего 7 февраля количество сбросов оказалось меньше, чем могло бы быть.

- Заборы и сбросы воды проходили один за другим, - поясняет спасатель. - Так, за два дня нами было выполнено пять полетов и 73 сброса. В первый день на пламя было слито 100 тонн воды, а во второй — 680 тонн. 8 февраля на забор и сброс воды из моря уходило порядка 3 минут.

Донские спасатели работали руку об руку с турецкими коллегами. Фото: Олег ФИЛАТОВ.

Ситуацию усугубляли высокие металлические краны и осветительные мачты, которые мешали прохождению самолета в воздухе - нужно было не зацепить эти конструкции.

БЛАГОДАРИЛИ В ОТЕЛЕ И НА УЛИЦЕ

Справедливости ради стоит сказать, что вместе с россиянами работала специальная турецкая команда спасателей, которые специализируются на тушении пожаров с воздуха: наблюдатели и специалисты по лесоохране. Они сопровождали донских сотрудников МЧС все время и помогали им в починке сломанных деталей и заправке топлива. Довольно быстро совместными усилиями масштабный пожар удалось потушить. Этому способствовали близкое расположение воды, погодные условия и профессионализм команды.

- Почему турецкие власти позвали нас? - задается вопросом Олег Филатов. - Да потому что мы там уже работали в 2020 году. Наш самолет местные спасатели очень хорошо знают, понимают наши возможности.

После ликвидации возгорания с турецкой стороны ростовские спасатели получили заслуженные благодарности. Притом не только от официальных лиц. В отеле и на улице к ним подходили и говорили «спасибо» - как на русском языке, так и на турецком.

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