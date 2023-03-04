Новости ФК «Ростов» перед матчем с «Локомотивом»: что произошло в клубе, прогноз на игру

Футбольные эксперты дали прогноз на матч "Ростова" против "Локомотива". Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

В субботу, 4 марта, на «Ростов Арене» пройдет матч «Ростов» - «Локомотив». Игра 18 тура Российской премьер-лиги начнется в 19.30. «КП — Ростов-на-Дону» публикует последние новости клубов и прогноз экспертов на игру.

КАК ИГРАЛ «РОСТОВ»

Первая половина сезона для «Ростова» была успешной: за 17 туров у «желто-синих» на счету лишь два поражения и пять игр сыграны вничью, так что ростовский клуб неплохо расположился на третьей строчке турнирной таблицы и лишь на одно очко отстают «Спартака», который находится на втором месте в рейтинге.

Правда, после зимнего перерыва «желто-синие» потеряли темп. Во время сборов все три встречи на Зимнем кубке РПЛ проиграли - «Спартаку», «Сочи» и «Краснодару». А после на Кубке России уступили по сумме двух матчей в четвертьфинала Пути РПЛ «Уралу» со счетом 1:1 и 1:2. Кстати, после первой встречи с футболистами из Екатеринбурга главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал условия домашнего стадиона: заявил, что из-за газона футболисты не могли показать игру высокого уровня. По его словам, «бить вперед и все — больше на этом поле ничего невозможно делать». При этом он отметил, что проблема заключается не в погоде.

— В феврале играть можно и нужно, если поле будет нормальным. В Москве бывают хорошие поля даже в это время года, хотя климат пожестче. Даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем это, — прокомментировал тренер.

После зимнего перерыва обе команды продолжили сезон неоднозначно. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

КАК ИГРАЛ «ЛОКОМОТИВ»

У «Локомотива» первая половина сезона мягко говоря не задалась: из 17 игр лишь три победы и четыре ничейных результата. Клуб находится на 14 позиции в турнирной таблице, в шаге от зоны вылета.

Чтобы выбраться из опасного положения и набрать спасительные очки, в клубе назначили нового главного тренера — Михаила Галактионова и взяли несколько новичков — Илью Лантратова, Игоря Смольникова, Артема Дзюбу, Хермана Конти и Максима Глушенкова.

Новым составом команда неплохо показала себя на сборах и в семи товарищеских матчах потерпела лишь одно поражение и раз сыграла вничью, а в пяти матчах победили, в том числе над «Сочи» и «Уралом», которые «Ростову» оказались не по зубам.

«Локомотив» потерпел поражения в обоих матчах четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком». При этом на поле железнодорожники смотрелись увереннее ростовского клуба: если бы не несколько противоречивых эпизодов во второй игре (неназначенное пенальти в ворота «Спартака» на 42-й минуте, ситуация со вторым голом победителя), могло и не быть второго поражения у «Локомотива».

У "желто-синих" выгодная позиция в турнирной позиции, а у соперников бешеная мотивация не попасть в зону вылета. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

В последний раз команды встречались в самом начале сезона, еще в июле. Тогда команды сыграли в Москве вничью — 2:2.

Статистика подсказывает, что с самого начала противостояния клубов в чемпионате за три с лишним десятка лет команды встречались на поле уже 69 раз: 11 раз победа была за «желто-синими» и 36 — за «Локомотивом». Вничью сыграли 22 раза. На счету у ростовчан 62 забитых мяча, а у москвичей — 112.

Крупнейшая победа у сегодняшних хозяев поля — 4:1 в апреле 2022 года, а у гостей — 5:0 в 2013-м.

ПРОГНОЗ

Игру будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Нельзя не замечать то, что у москвичей есть огромная мотивация не вылететь в Первую лигу, да и на сборах и после возвращения к играм они выглядели увереннее — начинает приносить плоды работа нового тренера. Поэтому, по мнению букмекеров, «красно-зеленые» как минимум постараются устроить ничью, а, скорее, размочить счет.

Если вспомнить резонансное интервью Артема Дзюбы, в котором он критиковал выбор Карпиным футболистов на международные матчи, и говорил, что любит выходить на поле что-то доказывать конкретным людям, то мы можем увидеть такое «доказательное» действо сегодня.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам, но не безоговорочно. И советуют делать осторожные ставки. Ставить на победу ростовчан с коэффициентом 2,14, а москвичей 3,35, на ничью - 3,5.

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