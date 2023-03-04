"Ростов" проводит домашнюю встречу со "Локомотивом". Фото: ФК "Ростов".

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 4 марта на стадионе «Ростов-Арена». Начало игры 18-го тура Российской Премьер-Лиги — в 19.30. Следим за ходом встречи в онлайн-режиме.

Хозяева поля в предыдущей серии игр набрала 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице, уступая только «Зениту» и «Спартаку», причем от последнего «желто-синие» отстают всего на одно очко. У дончан 10 побед, два поражения и пять ничьих.

У «Локомотива» всего 13 очков и 14-я позиция в турнирной таблице — шаг до зоны вылета. За 17 игр было три победы, четыре ничьи и десять поражений. Но соперник для дончан это как обычно непростой, тем более будет изо всех сил цепляться за возможность не попасть в зону вылета.

Правда, зимние сборы прошли не так однозначно, как и товарищеские матчи. Ранее мы публиковали подробный прогноз на матч.

+5 Звучит финальный свисток. Счет 1:3 в пользу гостей.

+4 Зато "желто-синим" дали угловой, правда Мелехин пробил аккурат в перчатки вратарю. +3 Комличенко нужны медики - сказалось столкновение головами с Кузьмичевым.

+2 Иван Комаров принимает мяч у чужой штрафной, целит в ворота, но мимо.

+1 Неудачный угловой гостей, но и ростовчане забрасывают мяч прямо в руки вратарю железнодорожников.

90' Судья назначает дополнительно четыре минуты.

89' "Зелено-красные" недолго расслаблялись - опять пошли в атаку.

87' Гол! "Ростов" ответил-таки! 1:3! Митай потерял мяч на своей половине поля, Комаров отправил снаряд на Комличенко, тот обвел вокруг пальца одного-двух соперников в штрафной гостей и с разворота пробил по воротам Лантратова.

86' Жемалетдинов получает прекрасную возможность выйти один на один с Песьяковым, но упустил шанс.

84' Марадишвили пытался отнять мяч у Комличенко достаточно грубо, теперь лежит на газоне и страдает, больно столкнувшись.

83' Пятая замена у "Локомотива": Глушенкова меняет Рифат Жемалетдинов.

81' Тикнизян вынес мяч в аут, срикошетивший от Ланговича.

80' Галактионов меняет Карпукаса на Константина Марадишвили и Камано на Вадима Ракова.

78' Камано рухнул на газон и ждет медиков.

77' Дончане разыгрывают неудачно стандарт, а после в центре поля развернулась борьба у Щетинина и Глушенкова, второй фолит.

74' Замены у обоих команд. Карпин меняет Байрамяна на Дмитрия Полоза, а Галактионов Дзюбу на Ивана Игнатьева и Пиняева на Марио Митая.

73' Хозяева пытаются атаковать, но нарабатывают на штрафной.

72' Карпин меняет Сильянова на Андрея Ланговича и Уткина на Ивана Комарова.

71' У "желто-синих" угловой, но Уткин реализует его неудачно.

70' Ростовчане не против пенальти: Баринов-то рукой сыграл, но мяч в нее попал от головы капитана Локомотива. Судья не поддержал.

69' Москвичи выходят в стремительную атаку, на острие которой Пиняев, пасует на Глушенкова, который выходит на Песьякова, но пробивает мимо.

67' Ненахов в верховой борьбе получил от Комличенко и теперь на лице отразилась вся боль мира. Но через две минуты он опять играет.

66' Из штрафной гостей мяч выносит Карпукас.

64' Хет-трик от Дзюбы. Камано вернул мяч в штрафную хозяев с правого фланга, а Глушенков головой направил снаряд на Дзюбу. Тот послал мяч в пустой угол ворот буквально с пары метров.

63' Дзюба делает навес на Тикнизяна в штрафной хозяев поля, но мимо.

61' Байрамян в штрафной гостей задел голеном Ненахова - выходят медики, но через две минуты Ненахов - в строю.

60' Уткин и Баринов жестко столкнулись в центре поля: щипы бутсы Баринова попадают в ногу Уткину.

58' Теперь Тикнизян через половину поля ведет снаряд к штрафной хозяев, но хозяева мяч отняли - иди с миром.

57' Дзюба оформляет дубль - 0:2 в пользу гостей. Глушенков через половину поля провел мяч в центр штрафной хозяев, где "желто-синие" выбили мяч аккурат на Дзюбу, а тот забил в ворота.

55' Через минуту Баринов побежал по полю, а Дзюба пытается головой забить мяч в ворота ростовчан, но тщетно.

53' Комличенко срубил Баринова в подкате. Спустя минуту медики окружают москвича, а ростовский игрок получил желтую карточку.

52' Еще раз угловой "желто-синий" переходит в стремительную контратаку москвичей: Пиняев пытается пробраться к правому краю штрафной хозяев, отправляет мяч низом, а вратарь блокирует снаряд ногой.

50' Байрамян летит мимо Кузьмичева в штрафную гостей и отправляет мяч в ворота, ан-нет, в стойку.

49' А теперь Комличенко страдает во вратарской зоне соперника, но пенальти не дали.

47' Столкновение в центре поля - Дзюба и Осипенко. Второй картинно страдает, будто желтую карточку просит для противника. Но Осипенко возвращается в строй.

46' Начался второй тайм. Карпин сделал двойную замену в перерыве. Вместо Голенкова вышел Кирилл Щетинин. За Селяву вышел Алексей Миронов.

45' Звучит свисток на перерыв. Ждем решений от Валерия Карпина, которому есть кого пригласить со скамейки запасных.

43' Ростовчане пытаются перевести игру на сторону гостей, но Карпукас забрал мяч у Глебова в середине поля.

42' Мяч мечется у ворот хозяев, и Камано подает на Кузьмичева, тот бьет по воротам в упор, но вратарь не пропускает, Кузьмичев повторяет, но бьет выше ворот.

40' Глушенков принимает мяч в чужой штрафной, пробил по воротам хозяев по низу, а Песьяков отразил опасность на кончиках пальцев.

39' Атака "Локомотива": Дзюба ведет, пасует на Глушенкова, но тут подоспел Селява.

37' Атака "Ростова": Осипенко бьет головой, но мяч уходит сильно влево.

36' На Голенкова идет навес со штрафного в район 11-метровой отметки: в полете отправляет мяч в ворота, но немного выше штанги.

34' Желтая карточка. Голенков пытался разогнаться от центрального круга, но на пути оказался Кузьмичев, а ростовчанин упал.

33' Гости открывают счет - 0:1. Забивает Дзюба, который, как он рассказывал в небезызвестном интервью, всегда выходит на поле кому-то что-то доказывать... Железнодорожники устроили третью подряд атаку на ворота хозяев, и Пиняев скинул вправо к 11-метровой отметке мяч на Тикнизяна. Тот пробил без всяких перспектив, но тут вовремя подоспел Дзюба.

32' Баринов пробивает со средней дистанции у москвичей и попадает прямо в донского футболиста.

30' Угловой у "Локомотива": Карпукас шлет мяч со средней дистанции, но сильно правее, чем надо.

29' У "Ростова" угловой, который переходит в контратаку москвичей. Осипенко не угнался за Пиняевым, а когда соперник вышел на Песьякова, вратарь парировал его удар.

28' Дзюба солирует в обороне своей команды, головой выводит снаряд за лицевую линию.

26' Фолы, фолы, фолы. Дважды нарушает правила Карпукас.

25' Мяч рикошетит от руки Уткина, который был в штрафной "желто-синих", аккурат на ногу Дзюбе, но пенальти главный арбитр не назначает.

24' Все-таки добирается Артем до мяча у штрафной хозяев и с разворота посылает мяч в соперника.

22' Еще один перевод на него же, а боковой арбитр заметил у Дзюбы сомнительный офсайд.

21' Москвичи забрасывают мяч через половину поля на Дзюбу, который находится на половине хозяев, но мяч прошел мимо.

19' Пиняев лег под "стенку", а Уткин, который, оказывается, по реализации штрафных оказался результативнее мировых звезд футбола, отправляет мяч прямо в высоченных противников.

17' Еще один штрафной в пользу дончан.

16' "Локомотив" пытается выйти в атаку, но перевод мяча через половину поля на Глушенкова глохнет.

14' Мяч нервно перебрасывают по вратарской зоне москвичей, но Кузьмичев вовремя его вынес.

13' Комличенко скинул мяч головой на Байрамяна - тот с разворота пробил практически под левую от себя стойку. Тут Лантратов умудряется перевести дело на угловой.

11' Кузьмичев легонько задел рукой спину Комличенко, но рев ростовского игрока слышит весь стадион.

10' Тикнизян выполняет навес от левого фланга уж получше чем у Пиняева. Дзюба остановил его траекторию буквально в сантиметрах от цели.

8' Следует несколько забросов в сторону вратарской зоны гостей, но Чернов в борьбе с Каманов допускает фол.

5' Хозяева атакуют: Голенков скидывает мяч на Комличенко, но передача не добралась.

4' Пиняев отправляет мяч на Дзюбу, но до адресата он не добирается.

1' Глебов и Баринов разыгрывают мяч, и снаряд вводят в игру хозяева поля.

19.30 Звучит стартовый свисток главного арбитра. Игра началась!

19.28 Перед игрой главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин, как и ожидалось, вспомнил про плохой газон на домашней арене.

19.25 Зрителей на трибунах мало, несмотря на важность матча.

19.02 Матч будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

18.55 Пожалуй, одним из любопытных моментов станет появление сразу двух Щетининых на поле. Один играет за хозяев, второй - за гостей.

18.38 А вот и стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичев, Конти, Ненахов, капитан Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

Запасные: Гилерме, Худяков, Погостнов, Живоглядов, Смольников, Митай, Куликов, М. Щетинин, Марадишвили, Жемалетдинов, Раков, Игнатьев.

18.28 Стал известен стартовый состав ФК «Ростов» на этот матч. В основном составе заявлены Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, капитан Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Комличенко и Голенков.

На скамейке запасных ждут своего выхода Цулая, Терентьев, Полоз, Миронов, Прохин, Тугарев, Бочаров, Шанталий, Комаров, Мельников, Лангович, Щенитин.

18.00 Погода в Ростове облачная с прояснениями. Конечно, хотелось, чтобы было потеплее в первые мартовские выходные, но имеем то, что имеем. Надеемся, болельщики на стадионе оделись потеплее. Сейчас столбики термометров показывают +6, но по ощущениям около нуля, еще и влажность достаточно высокая. Ветер около пяти метров в секунду юго-западного направления.

17.30 Зрители начали заходить на территорию «Ростов Арены» будет уже с 17.30. Организаторы заранее на сайте и в группах в соцсетях напоминали, что вход на стадион возможен только при наличии специального QR-кода, сформированного в личном кабинете портала Госуслуг, на основании карты болельщика и приобретенного билета или абонемента.

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