«Огорчить Георгиевича - дело обязательное»?: Что произошло в Ростове-на-Дону после матча «Ростов» - «Локомотив»

Напор гостей ошарашил и самих хозяев поля, и болельщиков. Фото: ФК "Ростов".

Вечер субботы, 4 марта, для ростовчан стал холоднее, чем обещал. И дело даже не в слабом плюсе на столбиках термометров, влажности и ветре, а в счете, с которым ФК «Ростов» проиграл в домашнем матче «Локомотиву» - 1:3. Сейчас болельщики в расстроенных чувствах расходятся по домам, а Интернет взрывается от версий, почему же так произошло. Рассказываем подробно, как прошла игра, что об этом думает тот самый Дзюба, который принес три гола в ворота Сергея Песьякова, и что говорят по этому поводу болельщики.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА

На своем же поле стадиона «Ростов Арена» «желто-синие» принимали «зелено-красных», причем хозяева были в более выгодной позиции — занимали третью строчку в турнирной таблице, тогда как гости были на 14-й, в одном шаге от зоны вылета. Правда, такая рисковая позиция больше мотивировала соперника на игру, что мы и увидели в течение 90 минут основного времени и добавленных минут.

Поначалу донской клуб уверенно вел на поле. Фото: ФК "Ростов"

Вначале ростовчане играли достаточно осторожно, но быстро взяли инициативу в свои руки, и усиленно зарабатывали угловые, в которых они, как известно всем участникам РПЛ, хороши. Но то ли хозяйский запал прошел у подопечных Валерия Карпина, то ли гости, наконец, прощупали почву и начали диктовать свою игру, проводя атаки сериями, а угловые «желто-синих» оборачивая против них же.

В итоге на 33-й минуте гости организовали третью кряду волну атаки на ворота Сергея Песьякова: Пиняев скинул мяч на Тикнизяна, тот пробил но неудачно, но рядом оказался Дзюба — он-то и распечатал ворота хозяев.

У Хорена Байрамяна были яркие моменты в первые минуты матча. Фото: ФК "Ростов"

Дубль он оформил на 57-й минуте. Глушенков протащил через половину поля мяч в центр ростовской штрафной, и «желто-синие» выбили мяч оттуда прямо в ноги тому же Дзюбе, а он опять послал мяч в ворота.

На 64-й минуте удалось оформить хет-трик. Камано вернул мяч в штафную хозяев с правого фланга, направил его на Дзюбу, а тот послал мяч в пустой угол с близкого расстояния.

Негодующих ростовчан на трибунах немного успокоил ответный гол Николая Комличенко на 87-й минуте. Когда гости немного расслабились, Митай на своей же половине поля потерял мяч, и Комаров передал его на Комличенко, а тот запутал пару соперников и с разворота забил под ближнюю стойку.

После второго поражения дома (первое было от «Урала») дончане остаются на третьей строчке в турнирной таблице, а вот «Локомотив» перестраховался и поднялся подальше от зоны вылета.

Николай Комличенко не позволил москвичам разбить "желто-синих" всухую. На 87-й минуте забил гол. Фото: ФК "Ростов"

ЧТО СКАЗАЛ ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

Отдельно стоит сказать о негласном противостоянии нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и главного тренера ФК «Ростов» и сборной России Валерия Карпина. Во всяком случае, так оно представляется после небезызвестного интервью футболиста, выступающего сейчас за железнодорожный клуб. Как говорил Артем, ему важно, выходя на поле, кому-то что-то доказывать. Например, был не согласен с с некоторыми решениями наставника национальной сборной.

- Георгиевича огорчить — дело обязательное, - шутил в послематчевой конференции спортсмен, но при этом по-доброму отзывался о донской столице. - С теплом вспоминаю Ростов, когда играл за него. Даже гостиницу, в которой жил

Главный тренер ФК «Ростов» пока не прокомментировал игру, так что ждем, что скажет Валерий Карпин об игре своих подопечных в этом матче и планах на следующую встречу в ближайшее время.

За 34 минуты Артем Дзюба, который сам играл раньше на донской земле, оформил хет-трик в ворота ростовчан. Фото: Александр ГЛУЗ

ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Донские болельщики, которые следили за игрой, не скрывают в сети своих эмоций. И не все держат себя в руках.

- Вам трешку Дзюба отгрузил, который не играл шесть месяцев, - не стыдно?! - возмущен один из болельщиков «желто-синих».

- Все по классике: начинается вторая часть чемпионата, и Ростов начинает проигрывать. Каждый год одно и тоже, - так и слышится тяжелый вздох в печатном тексте от другого читателя.

- Умеют же играть, и почему был такой провал в середине игры? Обычно по ходу игры выжигали мы, а тут один Дзюба выжег нас а, связка Глушенкоа и Пиняева вчистую переиграла нашу оборону. Начали за здравие, а в середине игры умерли и в конце воскресли, но чудо не свершилось. Играть надо от первой минуты и до свистка, - рассуждает третий.

Но есть и те, кто верит, что скоро команда возьмет себя в руки.

- Да, умыли нас... Бросается в глаза потеря уверенности в свои силы - по игрокам видно ,что они понимают ,что выглядят обреченно. Это очень плохой показатель - встряска нужна, работы непочатый край. Думаю, что выйдут из кризиса точно, но далеко не сразу, - делится размышлениями другой ростовчанин. - Что же, нам остается поддержать ребят: не опускать руки и продолжать работать. А Коля молодец: бьется до конца - вокруг таких мужиков и нужно выстраивать коллектив.

- Не падать духом! Делаем выводы, разбираем грубейшие ошибки, и снова в бой! - подбадривает позитивно настроенный болельщик.

- Сегодня не ваш день, но ничего - все равно третья строчка осталась за вами, и вы имеете все шансы даже на вторую, - настраивает ростовчан зритель из Грозного.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Следующий матч донская команда проведет также дома: 12 марта примет нижегородский клуб «Пари НН» в рамках 19 тура РПЛ, а 16 марта нанесет ответный визит нижегородцам. Через три дня, 19 марта, сыграет в Москве с «Химками». Таковы планы команды только на март. Чемпионат продолжается.

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