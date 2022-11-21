В Ростовской области будут судить хирурга, пациентка которого скончалась сразу после выписки

Под суд пойдет врач-хирург, который недобросовестно исполнил свои обязанности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 24 ноября Матвеево-Курганский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц. Медика обвиняют в причинении пациентке смерти по неосторожности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

НЕБРЕЖНОСТЬ ВКУПЕ С НЕОСТОРОЖНОСТЬЮ

Обвиняемый работал заведующим хирургическим отделением. По версии следствия, 25 сентября 2021 года он был на дежурстве, когда в больницу поступила потерпевшая. Врач осмотрел пациентку и оценил ее состояние как удовлетворительное. В тот же день была проведена операция.

Поступившую в хирургическое отделение пациентку прооперировали в тот же день. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители считают, что врач не смог определить, насколько тяжелым было состояние пациентки, не проконтролировал правильность и качество лечения, в том числе и после операции, наблюдал за пациенткой не должным образом.

Анализы показали признаки развития заболевания - но и этот факт специалист проигнорировал. Он не стал назначать заместительную терапию, а 29 сентября вообще выписал пациентку.

СКОНЧАЛАСЬ В ТАГАНРОГЕ

После выписки потерпевшей становилось только хуже. Родственники настояли, чтобы 30 сентября ее госпитализировали в другую больницу. Ее состояние медики оценили как тяжелое. 2 октября женщина скончалась.

- Между ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей врачом-хирургом и заведующим хирургическим отделением и наступлением смерти потерпевшей имеется прямая причинно-следственная связь, - считают правоохранители.

Судебное заседание по уголовному делу пройдет 24 ноября в 10:30 утра в Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области.

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