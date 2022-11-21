В Ростове спрос на корпоративы вырос на 192%

С чего начинается плодотворная работа по подготовке к празднику — это аренда помещения Фото: Михаил ФРОЛОВ

До новогодних праздников осталось чуть больше месяца. Многие коллективы и компании активно начинают готовиться к корпоративам и планировать, где и как их провести. Специалисты сервиса «Авито» провели исследование и выяснили, что спрос на новогодние корпоративы вырос на 192%, по сравнению с прошлым годом. С помощью праздника работодатели хотя улучшить эмоциональное состояние сотрудников.

ЗАЛЫ УЖЕ БРОНИРУЮТ

Главное, с чего начинается плодотворная работа по подготовке к празднику — это аренда помещения. Компании активно бронируют залы, лофты, студии и банкетные комплексы. С 1 октября 2022 года число таких запросов увеличилось по всей России на 132% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время стоимость аренды помещения в среднем начинается от 1300 рублей в час. Отметим, что цены отличаются в зависимости от площади помещения, локации, оформления, числа гостей и других факторов.

ПУТЬ ДО КОРПОРАТИВА

Конечно, в большинстве случаев до места празднования нужно на чем-то добираться. Работодатели не забывают бронировать и трансфер для сотрудников. Спрос этой категории вырос по всей стране на 57% с начала октября по сравнению с прошлым годом. В донской столице рост спроса на трансфер вырос на 206%. Для перевозок предлагаются различные микроавтобусы и автобусы. Средняя стоимость поездки в Ростове составляет 800 рублей в час. Конечная цена зависит от типа транспорта, расстояния или времени в пути.

А КАК ЖЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ?

Какой праздник без программы и веселого ведущего. Работодатели позаботились и об этом. Так, с начала октября число запросов на услуги ведущих корпоративов по всей стране вырос больше, чем в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. В Ростове-на-Дону этот спрос увеличился на 110%.

Цены за услуги ведущих начинаются от 3 000 рублей в час и растут в зависимости от насыщенности программы. В Ростове-на-Дону средняя цена составляет 2500 рублей в час.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Кроме развлечений и отличной программы нужно, чтобы праздничный вечер остался на память. Поэтому спрос на видеосъемку и фотографов также вырос. В среднем по России количество запросов на съемки увеличился на 165% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем цена работы фотографа в Ростове начинается от 700 рублей в час и растет в зависимости от уровня портфолио специалистов и продолжительности съемок.

НЕ ЗАБЫТЬ И ПРО УГОЩЕНИЯ

Организовать банкет и подготовить напитки — одна из главных задач. Спрос на услуги кейтеринга для корпоративов с начала октября увеличился на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всей России. В Ростове-на-Дону стоимость банкета начинается от 1800 рублей за человека.

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