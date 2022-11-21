В Ростове врачи удалили пенсионерке 20-килограммовый кожно-жировой «фартук»

Подготовка длилась несколько недель, а вот сама операция — три часа. Фото: предоставлено медучреждением.

В Ростове-на-Дону врачи провели редкую операции. Пенсионерка обратилась за помощью к хирургам, когда кожно-жировой «фартук» стал уже угрожать ее здоровью.

"НЕ ДАВАЛ НОРМАЛЬНО ДЫШАТЬ"

Как оказалось, вес женщины — 130 килограмм. Она с большим трудом передвигалась и наклонялась, при этом не могла полноценно ухаживать за собой.

Кроме того, дончанке было тяжело лежать на спине, так как многокилограммовый «фартук» давил на брюшную полость, поджимая диафрагму, не давая нормально дышать. Из-за этого у пожилой женщины образовалИсь отдышка и затрудненное дыхание.

С таким букетом она и обратилась в многопрофильную клинику Ростовского государственного медицинского университета. Здесь такие операции проводят регулярно. Но чаще за помощью обращаются женщины после родов и пациенты после бариатрических операций, которым не удалось самостоятельно справиться с проблемой тяжелых складок на животе.

Учитывая «эксклюзивность» случая - возраст, наличие хронических заболеваний, сахарного диабета – специалисты провели тщательное обследование. А консультативную помощь на всех этапах оказывали еще анестезиологи, эндокринологи и кардиологи медучреждения.

ТРИ ЧАСА

- Наша задача была не просто провести операцию по удалению кожно-жирового "фартука", а помочь пациентке быстро восстановиться и сократить реабилитационный период, - рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней № 2 РостГМУ Денис Черкасов.

Как добавил специалист, подготовка к операции длилась несколько недель, а вот сама она — три часа. Операционная бригада удалила «фартук», вес которого оказался около 20 килограммов.

Говорят, что уже на следующий день пациентка смогла не только встать с кровати, но и спокойно ходить по лестнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону хирурги удалили 300-килограммовому пациенту почти весь желудок, чтобы помочь похудеть

Ростовские врачи столкнулись с самым тяжелым - в прямом смысле этого слова - пациентом в своей практике. Вес жителя Краснодарского края при росте 185 сантиметров составлял 300 (!) килограммов. Чтобы набрать столько, 35-летнему программисту потребовалось несколько лет (подробности)