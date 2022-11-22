Дети в образах скандинавских богов и богинь вышли на подиум Don Fashion Week

В подготовке коллекции приняли участие 14 особых детей. Фото: предоставлено Ольгой КОНОВОД.

Уже в третий раз дети с особенностями в развитии выходят на подиум Донской недели моды в Ростове, где показывают: мода бывает разной. А еще - что эти ребята могут больше, чем многие их сверстники.

10 МИНУТ СЛАВЫ

- К выходу на подиум мы готовились полгода, и все - ради 10 минут на подиуме, - рассказывает Ольга Коновод, руководитель дизайн-мастерской благотворительного фонда «Я Есть». - В этот раз детей, участвующих в подготовке коллекции, стало больше — 14. Это ребята с аутизмом и проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Как признается Ольга, только на приучение таких ребят к швейной машинке и утюга уходит порядка трех месяцев. Этого срока хватает, чтобы подключать после к созданию изделия тьютора-родителя.

Помогали выходить на подиум ребятам и взрослые. Фото: предоставлено Ольгой КОНОВОД.

Коллекция, которую представили дети с особенностями в развитии на подиуме Донской недели моды, была вдохновлена мифами и легендами Скандинавии. Тут перед зрителями предстали вовсе не маленькие ребята, а настоящие боги и богини.

- В основу легли образы богов о мифах о Торе, - продолжает специалист. - Мы взяли не самых известных богов, скорее — второстепенных, менее известных. Например, у нас был образ священного дерева Иггдрасиль.

НЕ ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ, НО И МАЛЬЧИКИ

Как отмечает педагог-дизайнер, с каждой новой коллекцией автономности у ее подопечных становится все больше. Они уже запоминают новые, более сложные операции и потому способны делать их сами: сидеть за машинкой самостоятельно.

Обычно, когда коллекция готовится, к ней придумывают определенный сценарий. Дети сами додумывают идею и этих персонажей. Придумывают им костюмы, а также - как они будут себя вести, что делать. В этом ребятам помогают профессиональные режиссеры.

Каждый образ придумывали сами дети вместе с профессиональным модельером. Фото: предоставлено Ольгой КОНОВОД.

Отшивали созданные на бумаге костюмы сами дети — они кроили, шили, подгоняли. Конечно, не без помощи родителей, которые следили за безопасностью в мастерской. Тут в ход шли материалы, принесенные теми же родителями. Те отдавали для преображения вещи, уже бывшие в употреблении: остатки мехов, одежду, ленточки...

В отшивке коллекции принимали участие не только девочки, но и мальчики.

В самом же показе участвовали дети-волонтеры, помогающие детям с особенностями выйти на подиум. Принимали участие в показе и взрослые. А две девочки смело показали коллекции без посторонней помощи.

Дети выходили на модный подиум на коляске. Фото: предоставлено Ольгой КОНОВОД.

Сейчас Ольга Коновод мечтает о том, чтобы ее мастерская настолько хорошо обучала детей с особенностями в развитии, чтобы те обучившись практическим навыкам, могли после этого трудоустраиваться. Но пока педагоги над этой задачей только работают. Все впереди.

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