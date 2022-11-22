Ростовский нумеролог рассказала, почему не советует жениться в «красивую» дату

Зеркальная дата становится настоящим магнитом для всех молодоженов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие считают, что «зеркальная» дата 22.11.22, имеет особое значение. Ростовский нумеролог Любовь Прохорова подтвердила, что цифра «2» таит в себе много энергии, что может отразиться на разных сферах жизни. Специалист рассказала, чего ожидать ростовчанам.

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ДЛЯ СДЕЛОК

По словам специалиста Любови Прохоровой, сегодняшняя зеркальная дата отлично подходит для заключения всевозможных сделок. Это может быть решение рабочих вопросов, приобретение автомобиля, недвижимости или других крупных покупок.

Этот день обладает мощнейшей энергетикой, которую важно использовать во благо, - отметила нумеролог.

В зеркальную дату удача будет на вашей стороне и при принятии важных решений, которые должны вывести вас на новый уровень заработка и дать толчок в развитии карьеры.

Решений, которые касаются зарабатывания денег, принесут свои плоды, - добавила Любовь Прохорова.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ДУХОВНЫЙ РОСТ

22.11.22 важно уделить время себе и проявить заботу. Нумеролог советует медитации, йогу, растяжку. Более продвинутым подойдет гвоздестояние. Главное — поймать заветный «дзен» и войти в состояние ресурса. Однако можно и просто почитать или заняться творчеством.

Важно уделить внимание своему внутреннему ребенку. Побаловать себя чем-то вкусным, сладким и даже немножко вредным. Отличный вариант — поход в кафе с друзьями, - посоветовала Любовь.

Специалист предупредила, что в этот день важно оставаться спокойным и невозмутимым. В любых конфликтах стараться выйти из них с минимальными «потерями». Не стоит заострять внимание на негативных эмоциях и реагировать на нападки провокаторов.

СТРОЙТЕ ПЛАНЫ

Сильная энергетика 22 ноября — отличный вариант для построения планов на будущее. Будьте смелее и вспомните о самой заветной мечте, визуализируйте ее. Любовь Прохорова посоветовала прописать цели, которые хотелось осуществить.

Важно не только описать задачу, но и продумать способы ее выполнения. Составьте четкий план того, как вы будете достигать цели. Главное — действовать, - отметила нумеролог.

«ЗЕРКАЛЬНАЯ ДАТА» И ОТНОШЕНИЯ

Зеркальная дата становится настоящим магнитом для всех молодоженов. Несмотря на то, что вторник — будний день, многие молодожены захотели узаконить отношения именно в этот день. В Кировском отделе ЗАГСа рассказали, что сегодня зарегистрировать брак решили 32 пары.

Однако нумеролог отметила, что этот день не совсем удачный для свадьбы. «Зеркальная» дата может стать источником негативной энергии и даже привести к скорому разводу. Если молодожены все-таки рискнули провести бракосочетание, необходимо продумать все до мелочей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День шести двоек: эксперт ЮФУ объяснила секрет успеха «зеркальной» даты 22.02.2022

И рассказала, когда наступит следующая дата-палиндром

(Подробности)