Социальная сфера, налоги и бюджет: как прошло заседание Заксобрания

В Ростове состоялось очередное 48-ое заседание областного ЗС. Автор фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области. В фокусе внимания депутатов оказались разные вопросы, в том числе – региональный бюджет на ближайшую трехлетку, налоги и социальная сфера.

«СОХРАНЯЕМ И ПРИУМНОЖАЕМ ПОДДЕРЖКУ»

Как рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, депутаты утвердили в первом чтении проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, но в него еще будут вноситься поправки. В окончательной редакции главный финансовый документ региона утвердят в декабре.

– В новом бюджете мы, во-первых, сохраняем и приумножаем социальную поддержку жителей Дона, все социальные выплаты будут проиндексированы. Во-вторых, сохраняются темпы развития инфраструктуры – дорожной, транспортной, коммунальной, социальной. Что важно, расходы на строительство, реконструкцию, ремонт социально значимых объектов уже заведены в бюджет с учетом подорожания строительных материалов, – рассказал спикер ЗС Александр Ищенко.

К слову, расходы на социальную сферу вырастут почти на 33 миллиарда рублей, вырастет и бюджет развития. Будут увеличены расходы на здравоохранение, образование, дорожную инфраструктуру, культуру.

Александр Ищенко оценил бюджет как устойчивый и предоставляющий возможности для развития.

Также парламентарий подчеркнул, что все социальные обязательства будут исполнены.

ЗАПЛАНИРОВАНО СТРОИТЕЛЬСВТО ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

Более того, несмотря на те вызовы, с которыми столкнулась наша страна, в регионе продолжится строительство крупных социальных объектов. Так, в ближайшие два года на Дону возведут 12 школ и шесть детских садов. На это выделят десять миллиардов рублей.

Федеральным финансированием поддержат проекты по развитию сетей водоснабжения в левобережной зоне Аксайского района и по реконструкции Ростовского государственного цирка, кроме того, федеральный центр поддержит финансирование строительства детского хирургического центра на базе детской ОКБ.

Также предусмотрены деньги на индексацию подушевого финансирования школ и детсадов.

– Долгое время эта статья расходов оставалась неизменной. Поэтому депутаты областного парламента вышли с инициативой об индексации на 6,5 % затрат на закупку и содержание имеющегося оборудования, оборудования, на приобретение предметов, необходимых для обучения. В составе нормативного подушевого финансирования эти деньги придут во все детские сады и школы региона, – сказал Председатель донского ЗС.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Кроме того, бюджет предусматривает и развитие цифровой инфраструктуры. Об этом подробнее рассказала сенатор РФ от Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, принявшая участие в заседании. Она озвучила, какие перспективы в этой сфере открываются перед донским краем.

- Сегодня во втором чтении в Государственной Думе рассматривается проект федерального бюджета. Для Ростовской области в нем предусмотрено более 50 млрд рублей на целевые нужды и более 16 млрд рублей в качестве дотаций. В проекте федерального бюджета ко второму чтению, в том числе, одобрена поправка, предложенная сенаторами и депутатами от Ростовской области, которая предполагает выделение дополнительных денежных средств на развитие цифровой инфраструктуры нашего региона, - сообщила Ирина Рукавишникова.

Она также добавила, что в 2023 году 15 населенных пунктов Ростовской области получат новые линии электропередач, телефонной связи, также будет проведен высокоскоростной интернет.

ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

Что касается поддержки граждан, то депутаты приняли важные поправки в региональное законодательство.

Так, принят областной закон, усовершенствующий порядок предоставления отдельных мер соцподдержки семьям и назначения адресной социальной помощи.

Александр Ищенко пояснил, что из-за бюрократических нестыковок и разночтений правовых документов некоторым жителям Дона отказывали в полагающейся им поддержке. С подобными жалобами дончане неоднократно обращались к депутатам ЗС.

– В практике нашей работы мы столкнулись с тем, что при предоставлении адресной социальной помощи органы социальной защиты в силу того, что есть разночтения в разных документах, учитывают компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, а также учитывают ежемесячные выплаты на детей-инвалидов детства первой группы. Это ведет к тому, что наиболее уязвимая категория семей, которая требует внимания, помощи, из-за бюрократических препон оказывается лишенной поддержки, – пояснил Председатель ЗС.

Внесенные изменения позволят не учитывать компенсационные выплаты как форму дохода семьи.

Еще одна поправка закрепляет норму о том, что жилплощадь, которая приходится на каждого члена семьи и является критерием нуждаемости, подлежит округлению до целого квадратного метра в сторону уменьшения.

ДНЕВЫХ ПОЛУСТАЦИОНАРОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В следующем году в Ростовской области появится еще шесть дневных полустационаров для пожилых и инвалидов.

Такая форма помощи населению уже отлично себя зарекомендовала.

– На протяжении пяти лет депутаты фракции «Единая Россия» ведут проект «Особенное детство», помогают детям с ОВЗ и инвалидностью, их родителям. Дневные полустационарные отделения могут стать местом, где пожилые люди и, в том числе достигшие совершеннолетия инвалиды, смогут проходить несложные реабилитационные программы, где у них появятся новые социальные контакты и новые занятия, - выразил мнения Александр Ищенко.

А ЧТО С НАЛОГАМИ?

Кроме того, парламентарии внесли поправки в закон о региональных налогах. Так, до 31 декабря 2024 года продлили право полного освобождения от уплаты транспортного налога собственникам автомобилей на природном газе.

До конца 2024 года продлевается льгота по упрощенной системе налогообложения для организаций и ИП в области информационных технологий.

А для привлечения крупных транспортных компаний в донской край установлена льгота по уплате транспортного налога для тех организаций, которые являются собственниками более 300 грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил.

– Корректируя региональное налоговое законодательство, мы одновременно пытаемся сочетать элементы налогового стимулирования для привлечения новых предприятий, организаций в Ростовскую область для того, чтобы повышать возможности доходной базы. С другой стороны, нам нужно поддерживать критически важные предприятия, производства для того, чтобы они создавали продукцию, которую сегодня мы не можем получить с внешних рынков, - подытожил Александр Ищенко.