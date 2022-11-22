В Ростове развелись 40% пар, поженившихся в «зеркальную» дату

Зеркальные даты любят во всем мире. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зеркальные даты любят во всем мире. Однако больше всех за ними охотятся молодожены, которые уверены, что если расписаться в «волшебную» дату, то семейная жизнь гарантировано будет хорошей.

Ростовчанка Любовь Пузикова проработала в Городском (Кировском ЗАГСе) донской столицы больше 40 лет. Опираясь на опыт, женщина признает: не стоит надеяться на красивые цифры, если в семье нет взаимоуважения и понимания.

- Многие уверены, что эти даты как бы с высокой вероятностью гарантируют крепкий и счастливый брак, - констатирует Любовь Борисовна. - Конечно, цифры прекрасные, но самое главное это не даты, а отношения самих молодоженов друг другу. Ведь семья, в первую очередь, держится на взаимопонимании, уважении и любви. Ведь как раньше говорили: не «любит», а «бережет».

Однако 40% пар, которых регистрировали под счастливыми тремя семерками — уже развелись. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В беседе с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" она поделилась грустной статистикой, вспомнив случай, когда 07.07.2007 года в Ростове на главой площади города - Театральной - в одночасье зарегистрировали 21 пару молодоженов.

В тот год будущие женихи и невесты буквально ночевали у дверей городского ЗАГСа, чтобы подать документы на «волшебную» дату.

- Однако 40% пар, которых регистрировали под счастливыми тремя семерками — уже развелись, - признала Любовь Пузикова. - Это доказывает, что надеяться на красивые цифры — безнадежно. Хотя многие после того бракосочетания сдружились, общались и даже вместе отмечали семейные праздники.

Любовь Борисовна верит, что те 32 пары, которые связали себя узами Гименея в городском (Кировском) загсе Ростова-на-Дону не повторят тот печальный опыт, а смогут прожить долго и счастливо всю жизнь.

Не стоит надеяться на красивые цифры, если в семье нет взаимоуважения и понимания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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По словам специалиста Любови Прохоровой, сегодняшняя зеркальная дата отлично подходит для заключения всевозможных сделок. Это может быть решение рабочих вопросов, приобретение автомобиля, недвижимости или других крупных покупок (подробности)