По словам аниматора в этом году первая новогодняя бронь постучалась уже 18 октября. Фото:архив героя публикации

На витринах магазинов вместо купальников и очков, уже красуются елки, гирлянды и всевозможные огоньки. А впереди - декабрьские утренники, елки, и корпоративы.

- К ним, кстати, народ начинает готовиться еще осенью, - уверяет хозяйка ивент-агентства Ирина Багринцева.

В преддверии праздников журналисты «КП-Ростов-на-Дону» поговорили с ней о том, каково это отмечать Новый год на работе, сколько стоит пошив нарядов для Деда Мороза и Снегурочки, а также какие известные герои пользуются популярностью среди малышей на праздничных утренниках.

"ГОТОВИМСЯ С ОСЕНИ"

- Если честно, подготовка к новогоднему сезона начинается у аниматоров еще в начале осени, - уверяет Ирина. – В сентябре мы постепенно достаем из закромов тематические костюмы, проверяем каждый шовчик, стразик и стежок. Потом, обдумываем образы новых героев, прописываем программу и давай отшивать новые наряды.

Первыми стартуют утренники в школах и детских садах, после - вечерние корпоративы. Фото:архив героя публикации

К слову, в этом году первая новогодняя бронь постучалась уже 18 октября. А с ноября - плотно расписан график декабрьских корпоративов, включая выходные - c пятницы по воскресенье. Шесть человек забронировали домашние поздравления. Так что подготовка идет полным ходом. И это не может не радовать, ведь еще в прошлом году ситуация была не такая радужная.

Уставшие от пандемийного заточения люди очень тяжело раскачивались, Некоторые из них просто не понимали, как будут проходить массовые мероприятия. Сейчас стало намного проще. Да и рестораны, с которыми мы сотрудничаем, наконец-то, стали смело давать добро на большой поток гостей.

ПОЧЕМ ДЕДУШКА?

- Расписание в период зимних праздников и впрямь очень активное, начиная с 17 декабря люди из ивент-индустрии забывают, что такое стабильность и нормальный график, - признается собеседница. – Первыми стартуют утренники в школах и детских садах, после - вечерние корпоративы. Уже к 21-22 декабря поток мероприятий настолько высокий, что никакие заказы кроме новогодних мы не берем.

Аниматор уверена, детям еще положено верить в чудеса. Фото:архив героя публикации

Чем ближе к дате праздника, тем ценник, естественно, больше. Например, уже с 28 декабря, 15 минутное поздравление Деда Мороза выходит 2 500 рублей, получасовое – 3 500 рэ. Но, начиная с 30 декабря, прайс дорожает. Так, вечером 15 минутная программа обойдется в 4 500 рублей, а получасовая - в пять тысяч. Если заказать зимнего волшебника прямо под бой курантов, ценник будет еще выше - все понимают, это главный момент праздника.

Кстати, именно в зимний период у нас активизируются сезонные герои. Например, для тех, кто успел сделать ранее бронирование, доступна услугу – Снеговик-почтовик. Это волшебный персонаж, который приходит к ребенку, чтобы забрать письмо, с которым позже появляется уже сам Дедушка Мороз. Также есть чудо-гринч из одноименного фильма, но не все детки готовы пусти этого зеленого проказника. Такой вариант подойдет или для фанатов, или ребят постарше.

СКОЛЬКО СТОИТ ШУБКА

- Помимо плотной записи, перед нами еще стоит задача обновить гардероб героев, причем найти швею, которая бы тебя понимала, очень непросто, - делится Ирина. - Как-то давно мне довелось познакомиться с хорошим мастером, теперь за костюмами - только к ней. И главное - сделать так, чтобы наряд был не только красивым, но еще и удобным.

Порой в работе аниматора происходят самые настоящие чудеса. Фото:архив героя публикации

Скажу сразу: удовольствие это не из дешевых, за облачения Деда Мороза и Снегурочки лично мне пришлось выложить 50 тысяч рублей. Причем 30–40 тысяч из этих денег ушло только на работу: детали костюма обшиваются бусинками и стразами вручную. Остальная сумма - на ткани и фурнитуру. И это мы еще по закупочным ценам берем, без них бы вышло куда дороже. Шились костюмы без малого два месяца.

"ГЛАЗА У ДЕДА МОРОЗА КАК У ДЯДИ ВИТАЛИКА"

- И если для одних 31 декабря – это долгожданный праздник, то вот для аниматоров пик рабочей активности, - продолжает ростовчанка. - Я вот уже 8 лет не отмечаю Новый год со своим ребенком. Более того, старшая дочь мечтает однажды собраться под бой курантов за столом в кругу семьи. Мы с мужем, конечно, стараемся ей объяснять - такая у нас профессия, но она для нас самый дорогой и любимый человек.

А еще дочь знает, как выглядят наряды почти всех моих персонажей. Но даже при этом, когда в садик приходил аниматор в похожем костюме, искренне думала, что рядом стоит настоящая принцесса.

- Вау, - сказала дочка ей, - а у моей мамы точно такое же платье.

По словам Ирина, дочь знает, как выглядят наряды почти всех ее персонажей. Фото:архив героя публикации

Детям еще положено верить в чудеса. Например, когда прошу коллег ее поздравить, дочь все запоминает и анализирует. Как-то раз говорит мне, вот глаза Деда Мороза были подозрительно похожи на твоего друга дядю Виталика, но мне кажется, что это все-таки был не он.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

- А еще порой в нашей работе происходят самые настоящие чудеса, - улыбается аниматор. – Как-то приезжали поздравлять с Новым годом девочку лет семи. Ребенок так вдохновился праздничной атмосферой и веселыми конкурсами, что никуда не хотела нас отпускать. И что вы думаете? Как только мы собрались уезжать, дверь каким-то образом просто заклинило.

Так вот, пока родители пытались что-то починить, она искренне радовалось, что ее желание исполнилось, и мы остаемся. По итогу, просидели в квартире еще минут 40, опоздали, где только можно. Зато маленькая волшебница была счастлива.

Вот и не верь после этого в новогоднее чудо.

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