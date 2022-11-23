Отмена транспортного налога в Ростовской области 2022: льготы, кого освободят

Часть водителей будут освобождены от уплаты транспортного налога Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на заседании 22 ноября парламентарии приняли ряд поправок для поддержки жителей региона, в том числе и автовладельцев. Рассказываем, кто сможет не оплачивать транспортный налог на машины с двигателями на бензине и природном газе.

КАК ДОЛГО МАШИНЫ НА ГАЗЕ НЕ БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГОМ

Отметим, что мера поддержки действует в регионе три года – с 2020-ого. Сейчас же она была продлена еще на два года, до 31 декабря 2024-ого.

Отметим, если в семье несколько машин, которые заправляются природным газом, то ни за одну из них до конца 2024 года платить транспортный налог не придется. Однако собственники машин должны принести в налоговую службу документы на автомобили, которые подтверждают, что авто работает на газомоторном топливе.

Как сообщили в Законодательном собрании региона, сегодня в донском крае существуют 53 станции для заправки природным газом.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ НЕ ПЛАТИТЬ

От уплаты транспортного налога на машины, работающие на бензине, освобождается ряд категорий граждан. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, являющиеся полными кавалерами ордена Славы; люди, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие. Список достаточно обширный. Его можно посмотреть здесь.

Кроме того, планируется на 25 процентов снизить транспортный налог для крупных транспортных компаний, у которых в собственности 300 и более грузовиков мощностью от 250 лошадиных сил. Эта мера призвана привлечь в регион крупные транспортные компании.

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