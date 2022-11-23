Спикер донского парламента встретился с женами и матерями мобилизованных мужчин

Александр Ищенко поздравил жен и матерей мобилизованных с приближающимся Днем матери. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко накануне Дня матери встретился с жительницами Батайска, чьи мужчины были мобилизованы.

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Открывая встречу, Александр Ищенко особенно подчеркнул, что те, кто защищает Родину, настоящие герои, сыны своего Отечества. По словам спикера парламента, сегодня мобилизованные и добровольцы защищают не только своих жен, детей, сестер и матерей, но и всех женщин страны. А еще – бьются за будущее детей.

- Неотъемлемой частью сознания абсолютного большинства россиян является понятие Родина-мать, и в случае необходимости каждый обязан откликнуться на ее зов, - сказал Александр Ищенко.

Женщины во время разговора откровенно рассказали о том, как живут, с какими проблемами сталкиваются после того, как их мужчин призвали.

МАТЬ МОБИЛИЗОВАННОГО СТАЛА ВОЛОНТЕРОМ

Так, мама 21-летнего мобилизованного батайчанина сказала, что ее ребенок уже получил абсолютно все полагающиеся ему выплаты, а проблем с обмундированием и снабжением в целом нет.

- Все у него хорошо, говорит, что жаловаться не на что. А у меня только одно желание - быстрее бы сын вернулся домой, - рассказала мама парня.

К слову, пока сын исполняет свой долг, мать не сидит сложа руки. Дело в том, что в Батайске активно работают активисты, помогающие нашим бойкам. И женщина, чей сын был мобилизован, присоединилась к волонтерскому сообществу.

По инициативе донских парламентариев был создан справочник мер поддержки для мобилизованных. Фото: пресс-служба ЗС РО

ЮРИДИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

Другая батайчанка, мужа которой призвали в рамках частичной мобилизации, сказала, что их семье оказывается всяческая поддержка. Так, совсем недавно им помогли с установкой газового котла, но трудности все равно возникают, в том числе, не только в бытовых моментах, но и в юридических. К примеру, некоторые не успели оформить доверенность на своих жен, чтобы они могли решать вопросы, связанные с кредитами, оформлением документов и получением выплат.

Александр Ищенко внимательно выслушал батайчанку, после чего распорядился в оперативные сроки разрешить все проблемные вопросы.

Также парламентарий попросил женщин предоставить контакты воинских подразделений, где проходят службу их близкие, чтобы выяснить чего не хватает бойцам и предоставить им все необходимое через специально созданный для этих целей губернаторский фонд. Кроме этого, спикер ЗС добавил, что женщины могут рассчитывать на любую помощь.

- Все уровни власти - федеральной, региональной и местной - осознают сложность ситуации, в которой вы оказались, - обратился к женщинам Александр Ищенко. – Поэтому и президентом России, и Государственной думой, и правительством, и нашим губернатором, и Законодательным собранием Ростовской области уже принят большой пакет мер поддержки, социальной помощи мобилизованным и их семьям. В числе этих мер - выплаты, пособия, налоговые льготы. Понятно, что никакая помощь не будет адекватной заменой поддержки близкого человека, но мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы облегчить ситуацию, в которой вы оказались.

Также Александр Валентинович напомнил, что по инициативе донского парламента был разработан специальный справочник мер поддержи для мобилизованных. В пособии есть ответы на все вопросы и номера телефонов горячих линий. Электронная версия, которая опубликована на сайте Заксобрания, постоянно обновляется с учетом ситуации на текущий момент.

Каждой из присутствующих женщин Александр Ищенко вручил такой справочник.

Также парламентарий рассказал о том, что встречался с руководителем ростовской «Молодой гвардии» Николаем Ромашенко.

- Он три месяца отработал волонтером в Запорожской и Херсонской областях. Последнее, что делали добровольцы, - помогали эвакуироваться людям из Херсона с правого берега на левый. И он мне рассказывал жуткие вещи. Современная украинская молодежь глубоко прошита антирусским настроем, - подчеркнул депутат, пояснив при этом, что украинских детей с ясельного возраста воспитывали в антироссийской пропаганде и ненависти к русским.

САМОЕ СЛОЖНОЕ – ЖДАТЬ

В свою очередь, батайчанки сказали, что самое сложное для них – ждать. Женщины очень надеются, что их мужчинам дадут отпуск, и они смогут навестить семьи в ближайшее время.

Спикер донского парламента пояснил, что в настоящее время сроки отпусков для участников специальной военной операции не регламентированы и этот вопрос находится в федеральном ведении. Однако депутаты Законодательного собрания подготовят обращение с просьбой решить этот вопрос.

В завершении встречи Александр Ищенко поздравил батайчанок с приближающимся Днем матери и вручил им благодарности председателя Законодательного собрания Ростовской области и подарки.

- Совершенно точно, мы с вами вместе должны выдержать это испытание. Вам, дорогие сестры, мамы, супруги наших доблестных ребят, хочу пожелать терпения, чтобы Бог хранил ваших детей, ваших мужей. Желаю вам, чтобы вы не теряли веры. Без веры в Бога победить тьму невозможно, - добавил Александр Ищенко.

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