Ростовчанин заминировал суд за то, что его не выпустили за границу

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанин получил реальный срок за сообщение о ложном минировании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Известно, что инцидент произошел почти год назад. Но приговор был вынесен только сейчас.

Так, около полудня 27 декабря 2021-го мужчина сообщил, что готовится взрыв в здании суда Советского района. Причем, позвонил прямо со своего телефона на номер «112» и сообщил оператору о том, что он заминировал здание.

На место сразу же выехали оперативные службы – скорая, полиция, взрывотехники и кинолог с собаками. Правда, спустя несколько минут выяснилось, что сообщение оказалось ложным, и начался поиск злоумышленника.

Как позже выяснилось, причина у такого поступка была. Оказалось, что до этого в отношении ростовчанина тем же судом было принято решение о запрете на выезд за пределы РФ. А вот теперь он признал вину и раскаялся в содеянном.

В итоге мужчину признали виновным по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

И, это можно сказать, легко отделался: максимальное наказание, предусмотренное законодательством по этой статье, составляет до восьми лет лишения свободы.

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