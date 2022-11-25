В Ростове мать и дочь получили больше 11 лет колонии за убийство главы семьи

Ближайшие несколько лет женщины пробудут за решеткой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на скамье подсудимых оказались мать и дочь, которых осудили за убийство человека. Как оказалось, преступление произошло в огороде Шахты почти год назад.

Что стало причиной ссоры, осталось за кадром. Известно, что мать семейства находилась в тот день в состоянии алкогольного опьянения. В итоге вместе со взрослой дочерью они задушили гражданского супруга 54-летней женщины. А после - попытались скрыть следы преступления.

Один из знакомых семьи согласился отвезти тело 51-летнего погибшего на строительной тачке в лесополосу, а после - облил бензином и поджег.

Расследованием занимался следственный отдел по городу Шахты. И дело дошло до суда.

- Приговором суда 54-летней женщине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - рассказали в Следственном Управлении Следственного комитета России по Ростовской области. - Ее дочь осудили на 12 лет.

А вот мужчина, который помог избавиться от тела, получил всего год условно.

Известно, что приговор суда не вступил в законную силу и у женщин еще есть время на то, чтобы его обжаловать.

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