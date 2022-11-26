В Ростовской области нашли заброшенную могилу расстрелянных фашистами в 1943 году местных жителей

Участок на кладбище в Новочеркасске зарос травой, поверх которой лежит поваленное сухое дерево. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заброшенное братское захоронение 20 жителей Ростовской области, зверски замученных фашистами в январе-феврале 1943 года во время гитлеровской оккупации, обнаружили на старом городском кладбище Новочеркасска.

Об этом первым сообщило издание «Молот». Информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил и руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. Мы обратились администрацию Новочеркасска, чтобы выяснить - кто виноват в плачевном состоянии воинского захоронения, и как предлагается решить проблему.

УХАЖИВАТЬ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ

- Благодаря поступившему сигналу вскрылся такой случай. Мы проверили информацию - факты подтвердились, - пояснили в пресс-службе администрации казачьей столицы. - Там, по идее, уже должны навести порядок. Руководителю учреждения будет объявлен выговор.

По словам собеседника, в 2023 году содержание участка будет взято под особый контроль. Следить за братским захоронением поручат специалистам, которые отвечают за уборку городских парков.

Также идет речь о том, чтобы одна из общественных организаций возьмет шефство над данным воинским братским захоронением.

ПОИСКОВИКИ ВОЗЬМУТ ПОД ОПЕКУ

- На этом кладбище была проведена экспедиция «Без срока давности» с целью обнаружить и другие могилы жертв геноцида, - отмечает Андрей Кудряков. - В истории Новочеркасска - не мало фактов издевательств над мирными жителями. Это после освобождения города было зафиксировано чрезвычайной комиссией города. Все найденные убитые мирные жители были захоронены там.

По словам руководителя поискового отряда, каждый год в День героев «миусццы» наводят порядок в местах захоронения жертв и Героев Великой Отечественной войны. Такая традиция. И в текущем году, и в следующем году участники движения планируют провести очистительные работы на старом Дмитровском кладбище в Новочеркасске, где захоронено очень много участников Первой мировой войны и героев Великой Отечественной, а также на могилах жертв нацистского геноцида.

Сегодня в числе волонтеров поискового отряда «Миус-Фронт» - кадеты и учащиеся казачьих училищ. Именно эти ребята будут заниматься наведением порядка на найденной братской воинской могиле.

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