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Общество25 ноября 2022 14:51

Жители Ростовской области должны оплатить 7,2 млрд рублей имущественных налогов

О налоговых льготах мобилизованных, транспортном налоге и можно ли вернуть деньги обратно, рассказала начальник отдела налогооблажения УФНС России по Ростовской области
Максим ЧУМАКОВ
На 20 ноября на Дону оплачено более 60% от начисленных сумм налога.

На 20 ноября на Дону оплачено более 60% от начисленных сумм налога.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О транспортном налоге на автомобили на газовом оборудовании, о льготах для мобилизованных, налоговых льготах и категориях граждан, которым эти льготы положены и можно ли вернуть то, что уже заплачено.

Об этом и многом другом поговорили в студии радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM c начальником отдела налогооблажения имущества Управления федеральной налоговой службы по Ростовской области Натальей Германовой.

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ

- Наталья Петровна, 22 ноября депутаты донского Парламента проголосовали за продление права собственников автомобилей на природном газе не платить транспортный налог до конца 2024 года. Такой прецедент возник впервые?

- У нас это льгота действует с 2020 года. Освобождаются налогоплательщики – организации и физические лица в отношении транспортных средств, в которых в качестве моторного топлива используется природный газ.

Последним законодательным собранием была продлена эта льгота, и теперь она действует до 31 декабря 2024 года. Эта льгота предоставляется автоматически, на основании сведений, которые мы получаем от органов ГИБДД, в которых зачастую указано, что транспортное средство на природном газе, но в случае если все-таки вам пришло налоговое уведомление без учета этой льготы, а ваше транспортное средство оборудовано газом, то вам, конечно же, нужно обратиться в любой налоговый орган с заявлением, предоставить копию ПТС и вам сделают перерасчет налога.

- А что делать в том случае, если человек был не в курсе и заплатил транспортный налог?

- Беспокоиться не нужно. Вы подаете заявление, налоговый орган вам предоставит льготу, и сумма, которую вы оплатили, войдет в переплату. И сумму, которую вы оплатили в течение трех лет, можно либо вернуть, либо переплата будет учтена в счет будущих налоговых плат.

ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГАХ

- Все, конечно, знают послание россиянам от налоговой – «Заплати налоги до 1 декабря». На дворе - конец ноября. Можно ли уже сегодня подвести промежуточные результаты кампании по уплате имущественных налогов за 2021-й год?

- Подводя итоги года, можно сказать, что налоговые органы Ростовской области направили налогоплательщикам почти 2 млн уведомлений на оплату имущественных налогов. Это и транспортный, и земельный налоги, и налог на имущество физических лиц и НДФЛ, не удержанный налоговыми агентами.

33% налоговых уведомлений было направлено в электронном виде через сервис – «Личный кабинет налогоплательщика». Остальные были отправлены почтовыми отделениями, заказными письмами.

Начальник отдела налогооблажения имущества УФНС России по Ростовской области Наталья Германова.

Начальник отдела налогооблажения имущества УФНС России по Ростовской области Наталья Германова.

Фото: Лейла МИРИШОВА

Всего же за 2021 год жители Ростовской области должны оплатить 7,2 млрд рублей имущественных налогов. На 20 ноября оплачено более 60% от начисленных сумм налога.

Напомню, что 1-го декабря истекает срок для своевременной уплаты физическими лицами. Исключение в этом году составляют граждане, призванные в соответствии с указом Президента РФ на военную службу по мобилизации. Им автоматически будут продлены сроки уплаты имущественных налогов на период прохождения воинской службы.

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ

- Есть ли какие-либо налоговые льготы для мобилизованных лиц?

- Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих. Они имеют право на льготу по налогу на имущество физических лиц. Льгота будет предоставлена в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности, на период прохождения воинской службы.

По транспортному налогу. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, а так же их супруги, несовершеннолетние дети, родители освобождаются в Ростовской области от уплаты за 2021-2022 годы по одному транспортному средству. Аналогичная льгота по земельному налогу у нас установлена и в большинстве территорий Ростовской области.

К слову, для мобилизованных военнослужащих применяется беззаявительный порядок предоставления льгот и, если налогоплательщик не предоставил заявления о предоставлении льготы, она применяется на основании сведений, которые мы получаем в рамках межведомственного взаимодействия на федеральном уровне. Так что для этой категории граждан льгота применяется в автоматическом порядке.

Но вот для членов семьи мобилизованных лиц в Ростовской области действует заявительный порядок. И льгота так же предоставляется на одно транспортное средство или земельный участок. Это заявление члены семьи могут подать через личный кабинет, по почте либо лично обратиться в любой налоговый орган.

О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО

- Какие еще категории граждан могут воспользоваться налогом на имущество?

- Льготы определены для 16 категорий налогоплательщиков. Это пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, военнослужащие, владельцы хозяйственных построек до 50 квадратных метров и другие.

Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности. Например, если у пенсионера есть квартира и дачный домик, то освобождение будет на два объекта – так как это два вида. Если у пенсионера есть две квартиры, то льгота будет предоставлена на одну квартиру с максимальной суммой налога.

Льготы по земельному налогу для физических лиц установлены как федеральным, так и местным законодательством. Федеральная льгота в виде вычета – уменьшает величину земельного налога на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного земельного участка. Т.е. налог взимается только с площади превышающей 6 соток земли. Этот вычет применяется автоматически.

Информацию о вычете можно увидеть в своем налоговом уведомлении. Ознакомиться с полным перечнем льгот и категориями, для которых они предназначены, в том числе в любом муниципальном образовании, можно на сайте ФНС с помощью сервиса справочной информации.

ПРО УВЕДОМЛЕНИЯ И ОШИБКИ

- А если у человека нет личного кабинета, и проживает он не по своему адресу, то как ему получить налоговое уведомление?

- Если гражданин не смог получить налоговое уведомление, то его копию можно получить в любой налоговой инспекции даже другого региона. Второй вариант - с помощью сервиса на сайте ФНС России «Обратиться в ФНС» с просьбой предоставить уникальный идентификационный номер, указанный в налоговом уведомлении. Инспекция в течении пяти дней рассмотрит ваш запрос и направит вам уникальный номер, по которому вы можете произвести оплату на сайте ФНС, с помощью терминалов или сервисов банковских организаций.

- А что делать, если в налоговом уведомлении вдруг неверная информация?

- Сведения о налогооблагаемом имуществе поступают в налоговые органы от организаций, осуществляющих регистрацию этого имущества. Поэтому за достоверность, актуальность и полноту этих сведений несут ответственность эти регистрирующие органы. И, если все-таки в налоговом уведомлении имеется некорректная информация, в этом случае нужно обязательно обратиться в налоговый орган.

Налоговые органы Ростовской области направили налогоплательщикам почти 2 млн уведомлений на оплату имущественных налогов.

Налоговые органы Ростовской области направили налогоплательщикам почти 2 млн уведомлений на оплату имущественных налогов.

Фото: Даниил ОПАРИН

Тогда налоговая проведет сверку с соответствующим регистрирующим органом. Если выявится недостоверная информация, ФНС ее актуализирует, проведет перерасчет налога, сформирует новое налоговое уведомление, соответственно, с новым сроком уплаты и направит ответ на обращение с разъяснением вопросов.

- А, если в уведомлении не прописана налоговая льгота, если она не учтена при начислении?

- В части порядка льготирования физических лиц, необходимо отметить, что налоговые органы перешли на беззаявительный порядок предоставления льгот физическим лицам. Налоговые органы применяют льготы в автоматическом порядке. Льготным категориям граждан теперь не нужно подавать заявление на предоставление льготы.

Здесь предоставляется налоговый вычет, который отражен в налоговом уведомлении в соответствующем разделе. Если вы видите, что эти разделы не заполнены, налог рассчитан без ваших льготных оснований, то, конечно, нужно подать заявление по установленной форме в любой налоговый орган.

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