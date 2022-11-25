На 20 ноября на Дону оплачено более 60% от начисленных сумм налога. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О транспортном налоге на автомобили на газовом оборудовании, о льготах для мобилизованных, налоговых льготах и категориях граждан, которым эти льготы положены и можно ли вернуть то, что уже заплачено.

Об этом и многом другом поговорили в студии радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM c начальником отдела налогооблажения имущества Управления федеральной налоговой службы по Ростовской области Натальей Германовой.

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ

- Наталья Петровна, 22 ноября депутаты донского Парламента проголосовали за продление права собственников автомобилей на природном газе не платить транспортный налог до конца 2024 года. Такой прецедент возник впервые?

- У нас это льгота действует с 2020 года. Освобождаются налогоплательщики – организации и физические лица в отношении транспортных средств, в которых в качестве моторного топлива используется природный газ.

Последним законодательным собранием была продлена эта льгота, и теперь она действует до 31 декабря 2024 года. Эта льгота предоставляется автоматически, на основании сведений, которые мы получаем от органов ГИБДД, в которых зачастую указано, что транспортное средство на природном газе, но в случае если все-таки вам пришло налоговое уведомление без учета этой льготы, а ваше транспортное средство оборудовано газом, то вам, конечно же, нужно обратиться в любой налоговый орган с заявлением, предоставить копию ПТС и вам сделают перерасчет налога.

- А что делать в том случае, если человек был не в курсе и заплатил транспортный налог?

- Беспокоиться не нужно. Вы подаете заявление, налоговый орган вам предоставит льготу, и сумма, которую вы оплатили, войдет в переплату. И сумму, которую вы оплатили в течение трех лет, можно либо вернуть, либо переплата будет учтена в счет будущих налоговых плат.

ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГАХ

- Все, конечно, знают послание россиянам от налоговой – «Заплати налоги до 1 декабря». На дворе - конец ноября. Можно ли уже сегодня подвести промежуточные результаты кампании по уплате имущественных налогов за 2021-й год?

- Подводя итоги года, можно сказать, что налоговые органы Ростовской области направили налогоплательщикам почти 2 млн уведомлений на оплату имущественных налогов. Это и транспортный, и земельный налоги, и налог на имущество физических лиц и НДФЛ, не удержанный налоговыми агентами.

33% налоговых уведомлений было направлено в электронном виде через сервис – «Личный кабинет налогоплательщика». Остальные были отправлены почтовыми отделениями, заказными письмами.

Начальник отдела налогооблажения имущества УФНС России по Ростовской области Наталья Германова. Фото: Лейла МИРИШОВА

Всего же за 2021 год жители Ростовской области должны оплатить 7,2 млрд рублей имущественных налогов. На 20 ноября оплачено более 60% от начисленных сумм налога.

Напомню, что 1-го декабря истекает срок для своевременной уплаты физическими лицами. Исключение в этом году составляют граждане, призванные в соответствии с указом Президента РФ на военную службу по мобилизации. Им автоматически будут продлены сроки уплаты имущественных налогов на период прохождения воинской службы.

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ

- Есть ли какие-либо налоговые льготы для мобилизованных лиц?

- Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих. Они имеют право на льготу по налогу на имущество физических лиц. Льгота будет предоставлена в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности, на период прохождения воинской службы.

По транспортному налогу. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, а так же их супруги, несовершеннолетние дети, родители освобождаются в Ростовской области от уплаты за 2021-2022 годы по одному транспортному средству. Аналогичная льгота по земельному налогу у нас установлена и в большинстве территорий Ростовской области.

К слову, для мобилизованных военнослужащих применяется беззаявительный порядок предоставления льгот и, если налогоплательщик не предоставил заявления о предоставлении льготы, она применяется на основании сведений, которые мы получаем в рамках межведомственного взаимодействия на федеральном уровне. Так что для этой категории граждан льгота применяется в автоматическом порядке.

Но вот для членов семьи мобилизованных лиц в Ростовской области действует заявительный порядок. И льгота так же предоставляется на одно транспортное средство или земельный участок. Это заявление члены семьи могут подать через личный кабинет, по почте либо лично обратиться в любой налоговый орган.

О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО

- Какие еще категории граждан могут воспользоваться налогом на имущество?

- Льготы определены для 16 категорий налогоплательщиков. Это пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, военнослужащие, владельцы хозяйственных построек до 50 квадратных метров и другие.

Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности. Например, если у пенсионера есть квартира и дачный домик, то освобождение будет на два объекта – так как это два вида. Если у пенсионера есть две квартиры, то льгота будет предоставлена на одну квартиру с максимальной суммой налога.

Льготы по земельному налогу для физических лиц установлены как федеральным, так и местным законодательством. Федеральная льгота в виде вычета – уменьшает величину земельного налога на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного земельного участка. Т.е. налог взимается только с площади превышающей 6 соток земли. Этот вычет применяется автоматически.

Информацию о вычете можно увидеть в своем налоговом уведомлении. Ознакомиться с полным перечнем льгот и категориями, для которых они предназначены, в том числе в любом муниципальном образовании, можно на сайте ФНС с помощью сервиса справочной информации.

ПРО УВЕДОМЛЕНИЯ И ОШИБКИ

- А если у человека нет личного кабинета, и проживает он не по своему адресу, то как ему получить налоговое уведомление?

- Если гражданин не смог получить налоговое уведомление, то его копию можно получить в любой налоговой инспекции даже другого региона. Второй вариант - с помощью сервиса на сайте ФНС России «Обратиться в ФНС» с просьбой предоставить уникальный идентификационный номер, указанный в налоговом уведомлении. Инспекция в течении пяти дней рассмотрит ваш запрос и направит вам уникальный номер, по которому вы можете произвести оплату на сайте ФНС, с помощью терминалов или сервисов банковских организаций.

- А что делать, если в налоговом уведомлении вдруг неверная информация?

- Сведения о налогооблагаемом имуществе поступают в налоговые органы от организаций, осуществляющих регистрацию этого имущества. Поэтому за достоверность, актуальность и полноту этих сведений несут ответственность эти регистрирующие органы. И, если все-таки в налоговом уведомлении имеется некорректная информация, в этом случае нужно обязательно обратиться в налоговый орган.

Налоговые органы Ростовской области направили налогоплательщикам почти 2 млн уведомлений на оплату имущественных налогов. Фото: Даниил ОПАРИН

Тогда налоговая проведет сверку с соответствующим регистрирующим органом. Если выявится недостоверная информация, ФНС ее актуализирует, проведет перерасчет налога, сформирует новое налоговое уведомление, соответственно, с новым сроком уплаты и направит ответ на обращение с разъяснением вопросов.

- А, если в уведомлении не прописана налоговая льгота, если она не учтена при начислении?

- В части порядка льготирования физических лиц, необходимо отметить, что налоговые органы перешли на беззаявительный порядок предоставления льгот физическим лицам. Налоговые органы применяют льготы в автоматическом порядке. Льготным категориям граждан теперь не нужно подавать заявление на предоставление льготы.

Здесь предоставляется налоговый вычет, который отражен в налоговом уведомлении в соответствующем разделе. Если вы видите, что эти разделы не заполнены, налог рассчитан без ваших льготных оснований, то, конечно, нужно подать заявление по установленной форме в любой налоговый орган.

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