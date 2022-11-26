Ростовчане создали живое сердце для любимых женщин

В Ленинском районе Ростова проходит цикл мероприятий, посвященных празднованию Дню матери. Фото: предоставлено Еленой Голубенко.

Настоящий флешмоб устроили в преддверии Дня матери жители Ростова-на-Дону. В парке культуры и отдыха имени Максима Горького накануне, 25 ноября, они выстроились во фразу «Я люблю маму».

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» заместитель главы администрации Ленинского района по социальным вопросам Ирина Панина, сейчас в одном из центральных районов города проходит цикл мероприятий, посвященных празднованию Дню матери.

А проведение флешмоба «Сердечко для мамочки» является традиционным и проводится ежегодно. Символическую фигуру, знакомую каждому, создали ростовчане, держа в руках воздушные красные шарики в форме сердца, символизирующие любовь, уважение и признательность к матерям. У других же в руках были облачка с пожеланиями мамам.

Поздравить мам с наступающим праздником пришли городские активисты. Фото: предоставлено Еленой Голубенко.

Прохожим в этот день дарили красные шары, розы и открытки с детскими рисунками. Их авторы - дети, участники конкурса «За все тебя благодарю!». Также ростовчане прочитали душевные стихи об образе русской матери, который является своеобразным национальным культурным символом России.

Известно, что праздновать один из самых трогательных дней в году будут все выходные. Не забудьте поздравить своих мам.

У ростовчан в руках были облачка с фразами о мамах. Фото: предоставлено Еленой Голубенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День матери в Ростовской области: полная программа

Власти донского региона подготовили интересные мероприятия (подробнее)