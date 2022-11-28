Местами ожидается штормовой ветер. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове, по прогнозам синоптиков ожидаются заморозки, снег и сильный ветер. Подробный прогноз сообщили в Ростовском гидрометцентре. Рассказываем, какой будет погода на неделе с 28 ноября по 2 декабря.

В Ростове в понедельник, 28 ноября, днем без существенных осадков. Термометры покажут +2 — 4 градуса, но по ощущениям будет прохладнее из-за порывов восточного ветра до 15 — 17 метров в секунду.

В ночь на вторник, 29 ноября, автомобилистам стоит быть аккуратнее — на дорогах ожидается гололедица. Днем будет дуть сильный северо-восточный и восточный ветер со скоростью 8 — 13 метров в секунду с порывами до 15 — 20. Температура воздуха ночью -2 — 4, днем — от -1 до +1.

В среду, 30 ноября, ветер сохранит свою силу и направление, в том числе и штормовые порывы. Похолодает: ночью — от -4 до -6, днем — от 0 до -2.

В четверг и пятницу потеплеет на пару градусов — с плюсовой температурой днем и минусовой ночью, также ожидается сильный восточный ветер и облачная погода. Ну а на выходных ростовчане увидят снегопад.

В Ростовской области, в понедельник будет облачно с прояснениями, днем местами пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный 7 -12 метров в секунду, а днем местами по югу региона с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха составит -2 — 3 градуса мороза, а по югу — до +5.

Во вторник и среду будет облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдет слабый снег и мокрый снег. На дорогах — гололедица. Ветер северо-восточный и восточный 8 — 13 метров в секунду, с порывами 15 — 20, а по югу региона и в Приазовье — до 23 метров в секунду. Температура во вторник преимущественно минусовая: ночью — от -2 до -7, а при прояснениях — до -10, днем тоже -2 — 7, но по югу до +1. В среду столбики термометров опустятся: ночью -3 — 8 и -13 при ясном небе, а днем все те же -2 — 7, по югу до нуля градусов.

До конца рабочей недели зонты дончанам преимущественно не понадобятся. В четверг и пятницу днем станет теплее на 1 — 2 градуса, ветер сохранит свое направление и силу. А в субботу во многих районах ожидается снег.

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