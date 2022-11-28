Ростовская область занимает лидерские позиции по экспорту продукции АПК

Основными точками роста донского агроэкспорта сейчас являются продукты масложировой отрасли. Фото: УКЛАДОВ Олег

Донской регион занимает лидерские позиции по экспорту продукции АПК. Глава федерального аграрного ведомства Дмитрий Патрушев отметил, что сегодня объем внешних поставок продукции АПК из России уже превысил 33 миллиарда долларов.

ТОЧКИ РОСТА

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы и санкционное давление, регион сохраняет за собой лидирующие позиции по агроэкспорту.

По данным на середину ноября, объем агроэкспорта из донского региона составил в денежном выражении более 6 миллиардов долларов США. Основными точками роста донского агроэкспорта сейчас являются продукты масложировой отрасли, также наблюдается рост поставок продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Можно сказать, что эти тенденции соответствуют поставленным целям по наращиванию производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

ПОКАЗАТЕЛИ РАСТУТ

Отметим, что из донского региона с начала 2022 года было экспортировано больше 1,4 тысячи тонн масложировой продукции, что в денежном выражении на 42,3% больше, чем по показателям прошлого года. Ростовская область также входит в тройку лидеров по производству подсолнечного масла. За текущий год выпуск этой продукции вырос на 40%. Также активно идет и сбор урожая. На данный момент убраны 95% площадей под масличными культурами.

Донской регион активно набирает обороты и в экспорте муки. Так, с начала 2022 года вывоз продукта составил 65,4 тысячи тонн, что в объеме в 5,6 раза, чем за этот же период прошлого года. Муку из Ростовской области экспортируют в 19 стран. Наибольшее количество продукта вывозят в Турцию, Китай и страны ближнего зарубежья.

КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ

К середине ноября объем экспорта зерновых культур из донского региона составил в денежном выражении более 4 миллиардов долларов. По сравнению с прошлым годом, показатели выросли на 9%.

Дмитрий Патрушев добавил, что объемы собственного производства позволяют стране полноценно обеспечить основными видами сельхозпродукции и продовольствия внутренний рынок, при этом сохранив статус одного из крупнейших экспортеров продукции АПК в мире.

Ассортимент товаров расширяется, что позволяет удовлетворить потребности в продовольствии. Россия уже три года подряд поддерживает статус поставщика продовольствия, когда за рубеж отправляется больше, чем закупается.

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