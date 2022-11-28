На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области бензовоз врезался в фуру, есть пострадавший

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с участием фуры и бензовоза. Машины столкнулись в Аксайском районе утром 28 ноября.

По предварительным данным, водитель автомобиля DAF в составе полуприцепа с цистерной «ГРАЗ» поворачивал налево. Он не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz в составе полуприцепа Krone. В результате грузовики столкнулись.

— В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Mercedes-Benz. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла на трассе в Аксайском районе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Ранее водители в соцсетях сообщили, что из-за аварии на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка. Движение было затруднено в районе поселка Рассвет в Аксайском районе. В настоящее время транспортного затора на участке нет.

Напомним, 27 ноября на трассе Пролетарск — хутор Сухой — слобода Большая Орловка столкнулись грузовик и фура с цистерной. Пострадал 40-летний мужчина, который находился за рулем грузовой машины. Его доставили в больницу.

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