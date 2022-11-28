Семья пенсионеров-зожников из Ростовской области рассказала, как прожить полвека без ссор и покорить гору

Между этими кадрами - полвека любви. Фото: Личный архив героя публикации

- У вас есть час, а потом мы выезжаем в санаторий в Сочи! - обозначила собеседница, и позвала мужа. Поездкой на черноморское побережье супруги Бобриковы из Донецка Ростовской области решили отметить юбилей — 50 лет их семьи. Валентина Федоровна и Виктор Васильевич поделились с читателями «КП — Ростов-на-Дону», как прожить вместе полвека без ссор и как покорить гору, даже когда тебе за 70.

«СМОТРЕЛИ ДРУГ ДРУГУ В ГЛАЗА»

- Познакомились еще в школе подростками. Были в одной компании: гуляли в парке, ходили на каток зимой, занимались спортом. Он играл за донецкую городскую футбольную команду, так болела за него на стадионе, - вспоминает с улыбкой Валентина Федоровна. - А в воскресенье в кино ходили — это же целое событие! Помню, как смотрели «Генералы песчаных карьеров», как обменивались книгами, как в глаза друг другу смотрели — настоящее живое общение без смартфонов!

Худенький парнишка запал в душу Вале за свой боевой характер и за то, что на все вопросы у него были ответы.

Когда любовь греет одинаково и в 20, и в 70 лет. Фото: Личный архив героя публикации

- Просто ходячая энциклопедия! - смеется Валентина Федоровна. - Я-то эрудит, но больше в литературе и искусстве, а он, кажется, во всем — и в ботанике, и в зоологии, и в спорте.

- А она у меня была и есть красавица и умница, шутить умеет, - улыбнулся Виктор Васильевич. - Вечно впереди планеты всей — активистка, отличница. Интересов общих было много, одна компания.

После первого года службы в армии Виктор пришел в отпуск домой и зашел к подружке Вале, а провожала его уже невеста. Дождалась через год, и в конце ноября, 50 лет назад, сыграли свадьбу.

ДРУЗЬЯ НА ДВОИХ

Возможно, секрет крепкого брака в том, что Бобриковы — все такие же активные, как и в юные годы. Несмотря на возраст, они не закрылись дома за просмотром ток-шоу по телевизору.

Бобриковы - большие любители путешествий. Фото: Личный архив героя публикации

- Мы в браке уже 50 лет, а с некоторыми нашими одноклассниками дружим по 60 лет и больше. У нас много общего: когда дети были маленькие, выезжали вместе на Дон, рыбачили, даже в мешках прыгали! - вспоминает собеседница. - А теперь, когда жалуемся друг другу, что спины болят, смеемся, что когда-то в чехарду играли! До сих пор и общаемся, и встречаемся, жаль только, что все чаще — на кладбище.

Когда Виктор Васильевич четыре года назад серьезно заболел, с ним была рядом не только семья, но и школьные друзья.

ПОКОРИЛИ ГОРУ

Еще один секрет крепкого брака от Бобриковых — не забывать об увлечениях. В расписании семьи — обязательно ежедневные прогулки. А в мае супруги даже покорили гору Ай-Петри в Крыму.

- Мы поднялись на канатке, а до вершины еще метров 500 оставалось — как расстояние между автобусными остановками. Только по крутому склону с камнями. Ползли с час, уже не рада была, что пошли, - признается наша героиня. - А на вершине — одна молодежь, ребят из Ростова встретили, они нам и говорят: «Вы, наверное, спортсмены? Такие молодцы!» Даже гордость взяла!

Виктор Васильевич рыбачит и на Дону, и даже в санатории в Абхазии. Фото: Личный архив героя публикации

Раньше у Бобриковых не было такого, чтобы муж без жены на рыбалку ездил! Далеко выезжали — на Дон, даже на Цимлянское водохранилище.

- Последние несколько лет ездили в санаторий в Абхазию, так перед выездом паковали в чемодан червяков на приманку - даже там он умудрялся ловить рыбу! Замораживали ее и уже дома жарили. И до сих пор ездит на рыбалку с ночевкой. Я, конечно, протестую — здоровье у него уже не то для таких подвигов. Но что делать — приходится отпускать, - пожимает плечами супруга. - Это же его отдушина!

ЧТОБЫ СЕМЕЙНАЯ ЛОДКА НЕ РАЗБИЛАСЬ О БЫТ

Бытующее мнение о том, что все конфликты пара проходит в свои «молодые годы» Бобриковы это опровергают. Чем дальше, тем больше каждый хочет, чтобы последнее слово было за ним. Но чтобы жить дружно — надо кому-то уступать.

- Мои родители тоже прожили вместе более 50 лет, - вспоминает пример Валентина Федоровна. - Мамы были дома — на них было хозяйство. А папы были кормильцы — добытчики, которые приносили домой шахтерскую зарплату — трудную, но в то время почетную и достойную. Так что было на кого равняться. А как я только замуж вышла, мама очень мудро сказала: «Бачили очи, шо бралы, так что теперь сами разбирайтесь, а мне не жалуйся!»

Только Валентина не сидела дома, а всю жизнь трудилась - в банке, в налоговой, в УСЗН.

- У кого было время, тот домом и занимался — это было в порядке вещей. Витя работал по сменам, я - с утра до вечера на работе. И часть женских забот он взял на себя. Не зазорно ему было между сменами приготовить и постирать, - рассказывает супруга. - Старался мне помочь сделать так, чтобы к выходным все дела были переделаны, и мы могли поехать на рыбалку. В отпуске мы никогда дома не были — в первый день уезжали!

Валентина Федоровна точно знает секрет как быть счастливой каждый день. Фото: Личный архив героя публикации

Правда на пенсии глава семьи стал дела делить на мужские и женские. Шутит, говорит, что супруга теперь не работает, и заниматься ей нечем. А сам в то же время во время готовки приходит помогать, чтобы с любимой побыть рядом.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО БОБРИКОВЫХ

Спустя полвека плечом к плечу Бобриковы — это семья, на которую хочет равняться молодежь. Глава семьи 25 лет трудился на шахте «Центральная» и заслужил звание Почетного Шахтера Российской Федерации, полного кавалера Знака «Шахтерская Слава», награжден Орденами Трудовой славы 3 степени и Трудового Красного Знамени, с гордостью перечисляет жена. Супруга — ветеран труда: 42 года работала финансистом, ее не раз отмечали Благодарностями от региональных министерств — финансов, а также труда и соцразвития.

- Сказать, чтобы мы испытывали нужду в девяностых - нет. Мне платили систематически. Вите подолгу не давали зарплату: им вместо денег давали еду — колбасой, картошкой или мясом, - говорит дончанка.

Сын Андрей тоже был шахтером, но шахта закрылась, и теперь он работает инженером по газовому хозяйству в теплосетях в том же Донецке. 24-летняя внучка Алина вся в бабушку — окончила морскую академию в Новороссийске с красным дипломом и трудится в приморском городе в порту.

Отдыхают Виктор Васильевич и Валентина Федоровна всегда вместе. Фото: Личный архив героя публикации

- Сын видел, как мы друг к другу относимся, и так же к своей половинке. Знал, что муж - это добытчик, это работник, а жена и мама - это забота, любовь, ласка, спокойствие, - рассказывает Валентина Федоровна. - А внучка пока карьерой занята, но мы ей нотаций не читаем — она видела, как родители друг к другу относятся, и пример у нее есть.

ТЫСЯЧА И ОДИН ПОВОД ДЛЯ СЧАСТЬЯ

- Конечно, и в наши годы хочется телефон крутой и машину хорошую, но понимаешь, что главное — не это. У нас что сейчас транслируют везде? Показывают историю Золушки из деревни, которая стала королевой. То есть ее счастье в том, что встретила богатого. А мы пришли друг к другу равные — и у него ничего за душой не было, и у меня. Всю жизнь вместе трудом по крупицам собрали.

Супруги признаются, что когда тебе за 70, почувствовать себя счастливым легче, чем в молодости.

Перед "золотой" свадьбой супруги поехали в Сочи. Фото: Личный архив героя публикации

- Счастье - что мы живы, что мы вместе, что здоровы наши дети. У меня до сих пор жива моя мама Раиса Михайловна - ей уже 90 лет исполнилось, а я все еще доченька! - делится Валентина Федоровна. - Счастье, что солнце светит на улице, есть крыша над головой. Если ничего не болит — тоже счастье. И когда сын проведает, и внучка позвонит. Каждый находит счастье там, где хочет его найти,

- Счастье — это когда тебя понимают! Когда есть с кем мыслями поделиться, кому сказать слово доброе, к себе прижать, с кем поругаться, - смеется Виктор Васильевич, с хитринкой смотря на свою ненаглядную.

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