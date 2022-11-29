Наступил отопительный сезон: особое внимание к газовым приборам

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

ЧИСТИТЬ ДЫМОХОДЫ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

Как сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» угарный газ таит в себе смертельную опасность.

- В каждом частном домовладении или в многоквартирных домах используются газовые плиты, печи, котлы, водонагревательные колонки, которые требуют особого обращения в осенне-зимний период, - отмечают специалисты компании.

Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, перед началом отопительного сезона с помощью специализированных служб проверяют дымоходы и вентиляционные каналы.

Неисправность дымовых и вентиляционных каналов может стать причиной отравления продуктами горения. Специалисты должны проверять их не реже трех раз в год: перед началом, во время и после окончания отопительного сезона. Ответственность за содержание дымоходов в многоквартирных домах лежит на управляющих компаниях и ТСЖ, а в частных домовладениях - на самих собственниках.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОМ

Эксперты газовой компании предупреждают, что газ - это вещество повышенной опасности, поэтому самостоятельный ремонт газовых приборов недопустим. При использовании плит и печей необходимо обеспечивать приток свежего воздуха и вывод продуктов горения. Так, электромеханические вытяжки должны работать только при открытых форточках.

- Правила просты, но ими все же пренебрегают, - с сожалением отмечают специалисты. - Поэтому перед началом нового отопительного сезона сотрудники газовой службы проводят встречи с населением и со школьниками, рассказывая о безопасном обращении с голубым топливом.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Компания «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» призывает потребителей газа быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых приборов. Правила легко запомнить.

Не включайте горелки и духовку газовой плиты в целях обогрева. Не оставляйте газовую плиту без присмотра. Проверяйте тягу в дымоходе. Перед розжигом газифицированной печи проверьте, открыт ли полностью шибер. Не пользуйтесь отопительным газовым оборудованием при неисправной автоматики безопасности.

При первых симптомах отравления угарным газом – тошноте, головной боли, нарушении координации - необходимо выключить газовое оборудование, проветрить помещение, вызвать аварийную газовую службу по телефону 104 или единому номеру 112. При запахе газа нельзя зажигать свет или огонь – это может спровоцировать взрыв.