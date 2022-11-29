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Здоровье29 ноября 2022 10:15

«Мы знаем, где учится твой ребенок»: приставы Калмыкии рассказали, что делать, когда долги выбивают угрозами

Как избавиться от назойливых коллекторов, рассказали судебные приставы из Элисты
Кристина Круговых
Когда дело доходит до угроз детям, даже самые терпеливые идут в полицию.

Когда дело доходит до угроз детям, даже самые терпеливые идут в полицию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Назойливые звонки по несколько раз в день и даже ночью, угрозы и непрошеный курьер у дверей квартиры. На дворе далеко не лихие девяностые, но навыки у некоторых собирателей долгов не изменились. Как найти управу на не в меру активных «выбивателей» долгов, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Федеральной службе судебных приставов по республике Калмыкия на примерах из своей работы.

«ВЗОРВАТЬ» ДЕТСАД УЖЕ НЕ УГРОЖАЮТ

С начала года приставам Калмыкии удалось оштрафовать коллекторские и микрофинансовые организации на сумму более миллиона рублей. Сумма на 17 административных протоколов относительно небольшая. 642 тысячи рублей взыскали с 13 микрофинансовых организаций, 420 тысяч — с семи коллекторских контор. Два банка попались на слишком навязчивых звонках — их оштрафовали на 50 тысяч.

Когда речь заходит о коллекторах, в голову сразу приходят случаи из криминальных сводок былых лет. Что далеко ходить - в Ростовской области в 2015 году дошколят пришлось срочно эвакуировать из садика. Очередной «выбиватель» позвонил директору и пригрозил взорвать детсад, если одна из сотрудниц не выплатит долг. К счастью, эвакуировали детвору в администрацию, что в двух шагах от сада, а звонившего быстро вычислили.

После работы некоторых коллекторов люди боятся выпускать из дома детей.

После работы некоторых коллекторов люди боятся выпускать из дома детей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАСТАВЛЯЮТ БОЯТЬСЯ ЗА ДЕТЕЙ

Сейчас ситуация стала спокойнее. Никто в Калмыкии не сообщает о лжеминированиях и двери не выбивает. Чаще практикуют автодозвон: должнику без конца звонит робот, а когда задолжавший поднимает трубку, слышит только короткие гудки.

- Люди обращались, потому что им звонили по два-три раза в день на личный телефон, на работу руководителям, друзьям и знакомым. Нарушители даже умудрялись взламывать страницу человека в соцсети и делать от его имени рассылку, публиковать в пабликах портрет должника и ссылку на него, призывая не иметь с этим человеком дела и называя мошенником, - перечисляет замначальника правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату задолженности, Светлана Шургучиева.

Были и звонки с оскорблениями на нацинальной почве. А одной женщине-должнице написали: «Мы знаем, где учится твой ребенок». При этом в сообщении были указаны школа и класс. Она расценила это как угрозу ребенку и сразу пошла в полицию.

Некоторые собиратели долгов не гнушаются психологическим давлением. Звонят должнику и говорят: «Сейчас к тебе приедут». После этого к двери могут привезти пиццу, а у дома может остановиться такси. Человек удивляется: «Я не заказывал!». Так коллекторы показывают, что не только знают, где человек живет, но и могут до него добраться в два счета.

О долгах могут напоминать и день и ночь, и терпеть это не нужно.

О долгах могут напоминать и день и ночь, и терпеть это не нужно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Долги, которые привлекают столько внимания и звонков, редко достигают сотен тысяч. Чаще это суммы не больше 20 тысяч рублей. Среди должников много среднего медперсонала, сотрудников детсадов, пенсионеров, которые хотят помочь детям и берут деньги в микрофинансовой компании. Займы в этом случае растут чуть ли не в геометрической прогрессии, рассказывают приставы. Взял, например, 10 тысяч, просрочил выплату, а тут уже звонят из конторы: «Плати 68 тысяч!».

Многие такое положение вещей терпят. Жалуются на нарушение всех границ не патологические и убежденные должники, а те, кто по долгам рассчитываться привык.

- Люди не отказываются погасить долг. Говорят: «Я буду платить! Пусть подают в суд, по суду удерживают зарплату. Только прекратят звонить всем подряд!», - говорит Светлана Максимовна.

Приставы советуют должникам не ждать, когда нервы сдадут и на каждом углу будет мерещиться угроза, а обращаться в органы.

- В полицию, в прокуратуру, некоторые даже пишут в Центробанк. В итоге все заявления перенаправляются к судебным приставам по месту регистрации или проживания обратившегося, - уточняет специалист.

Время звонков от коллекторов по сто раз в день прошло, но надоесть до сих пор могут знатно.

Время звонков от коллекторов по сто раз в день прошло, но надоесть до сих пор могут знатно.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По закону жалобы рассматриваются 30 дней, но назойливые звонки, как правило, прекращаются раньше.

- Если видим состав статьи 14.57 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», назначаем административное расследование. Срок — месяц — при необходимости продлевается, - объясняет Светлана Шургучиева. - В 99 процентах случаев звонки чаще разрешенных законом раза в день или двух раз в неделю прекращаются.

Легче привлечь к ответу банки и микрофинансовые организации. Коллекторские конторы можно только «пожурить» - они подпадают под мораторий правительства на контроль надзорных мероприятий, так что и с внеплановой проверкой к ним не наведаться, протокол не составить.

К сожалению, до сих пор не всегда удается найти нарушителей. В ходе расследования запрашивается детализация звонков: видно, что человеку покоя не давали, но кто это был, не установить — номера зачастую скрывают.

- Из двух случаев, когда звонили руководителям на работу, не удалось доказать причастность микрофинансовой организации — номера не были указаны в кредитном договоре, и принадлежали не юрлицу, а физлицам, которые к тому же по месту регистрации не проживали, - говорит специалист.

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