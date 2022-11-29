«Мы знаем, где учится твой ребенок»: приставы Калмыкии рассказали, что делать, когда долги выбивают угрозами

Когда дело доходит до угроз детям, даже самые терпеливые идут в полицию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Назойливые звонки по несколько раз в день и даже ночью, угрозы и непрошеный курьер у дверей квартиры. На дворе далеко не лихие девяностые, но навыки у некоторых собирателей долгов не изменились. Как найти управу на не в меру активных «выбивателей» долгов, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Федеральной службе судебных приставов по республике Калмыкия на примерах из своей работы.

«ВЗОРВАТЬ» ДЕТСАД УЖЕ НЕ УГРОЖАЮТ

С начала года приставам Калмыкии удалось оштрафовать коллекторские и микрофинансовые организации на сумму более миллиона рублей. Сумма на 17 административных протоколов относительно небольшая. 642 тысячи рублей взыскали с 13 микрофинансовых организаций, 420 тысяч — с семи коллекторских контор. Два банка попались на слишком навязчивых звонках — их оштрафовали на 50 тысяч.

Когда речь заходит о коллекторах, в голову сразу приходят случаи из криминальных сводок былых лет. Что далеко ходить - в Ростовской области в 2015 году дошколят пришлось срочно эвакуировать из садика. Очередной «выбиватель» позвонил директору и пригрозил взорвать детсад, если одна из сотрудниц не выплатит долг. К счастью, эвакуировали детвору в администрацию, что в двух шагах от сада, а звонившего быстро вычислили.

После работы некоторых коллекторов люди боятся выпускать из дома детей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАСТАВЛЯЮТ БОЯТЬСЯ ЗА ДЕТЕЙ

Сейчас ситуация стала спокойнее. Никто в Калмыкии не сообщает о лжеминированиях и двери не выбивает. Чаще практикуют автодозвон: должнику без конца звонит робот, а когда задолжавший поднимает трубку, слышит только короткие гудки.

- Люди обращались, потому что им звонили по два-три раза в день на личный телефон, на работу руководителям, друзьям и знакомым. Нарушители даже умудрялись взламывать страницу человека в соцсети и делать от его имени рассылку, публиковать в пабликах портрет должника и ссылку на него, призывая не иметь с этим человеком дела и называя мошенником, - перечисляет замначальника правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату задолженности, Светлана Шургучиева.

Были и звонки с оскорблениями на нацинальной почве. А одной женщине-должнице написали: «Мы знаем, где учится твой ребенок». При этом в сообщении были указаны школа и класс. Она расценила это как угрозу ребенку и сразу пошла в полицию.

Некоторые собиратели долгов не гнушаются психологическим давлением. Звонят должнику и говорят: «Сейчас к тебе приедут». После этого к двери могут привезти пиццу, а у дома может остановиться такси. Человек удивляется: «Я не заказывал!». Так коллекторы показывают, что не только знают, где человек живет, но и могут до него добраться в два счета.

О долгах могут напоминать и день и ночь, и терпеть это не нужно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Долги, которые привлекают столько внимания и звонков, редко достигают сотен тысяч. Чаще это суммы не больше 20 тысяч рублей. Среди должников много среднего медперсонала, сотрудников детсадов, пенсионеров, которые хотят помочь детям и берут деньги в микрофинансовой компании. Займы в этом случае растут чуть ли не в геометрической прогрессии, рассказывают приставы. Взял, например, 10 тысяч, просрочил выплату, а тут уже звонят из конторы: «Плати 68 тысяч!».

Многие такое положение вещей терпят. Жалуются на нарушение всех границ не патологические и убежденные должники, а те, кто по долгам рассчитываться привык.

- Люди не отказываются погасить долг. Говорят: «Я буду платить! Пусть подают в суд, по суду удерживают зарплату. Только прекратят звонить всем подряд!», - говорит Светлана Максимовна.

Приставы советуют должникам не ждать, когда нервы сдадут и на каждом углу будет мерещиться угроза, а обращаться в органы.

- В полицию, в прокуратуру, некоторые даже пишут в Центробанк. В итоге все заявления перенаправляются к судебным приставам по месту регистрации или проживания обратившегося, - уточняет специалист.

Время звонков от коллекторов по сто раз в день прошло, но надоесть до сих пор могут знатно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По закону жалобы рассматриваются 30 дней, но назойливые звонки, как правило, прекращаются раньше.

- Если видим состав статьи 14.57 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», назначаем административное расследование. Срок — месяц — при необходимости продлевается, - объясняет Светлана Шургучиева. - В 99 процентах случаев звонки чаще разрешенных законом раза в день или двух раз в неделю прекращаются.

Легче привлечь к ответу банки и микрофинансовые организации. Коллекторские конторы можно только «пожурить» - они подпадают под мораторий правительства на контроль надзорных мероприятий, так что и с внеплановой проверкой к ним не наведаться, протокол не составить.

К сожалению, до сих пор не всегда удается найти нарушителей. В ходе расследования запрашивается детализация звонков: видно, что человеку покоя не давали, но кто это был, не установить — номера зачастую скрывают.

- Из двух случаев, когда звонили руководителям на работу, не удалось доказать причастность микрофинансовой организации — номера не были указаны в кредитном договоре, и принадлежали не юрлицу, а физлицам, которые к тому же по месту регистрации не проживали, - говорит специалист.

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