В Ростове на левом берегу Дона начали строительство детского сада на 200 мест

Детский сад рассчитан на 200 мест. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

На левом берегу Дона стартовало строительство первого детского сада. В этой части города это первый социальный объект. Располагаться дошкольное учреждение на 200 мест будет в новом жилом районе «Левобережье», который группа компаний «ЮгСтройИнвест» уже возводит рядом со стадионом «Ростов-Арена».

Сегодня на стройплощадке детсада производятся активные работы. До конца марта строители планируют завершить разработку котлована. Детский сад будет рассчитан на двести детей, а площадь учреждения составит больше двух тысяч квадратных метров.

Дошкольное учреждение – первый объект социальной инфраструктуры в районе. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

На двух этажах здания разместятся просторные светлые группы с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный зал, пищеблок, медпункт. Детский сад оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания и развития малышей. Отметим, что проект учреждения разрабатывался с учетом последних строительных тенденций.

Кроме этого, в районе будущего жилого комплекса появится школа на 1100 мест, еще два детских сада, современная поликлиника и 13 жилых домов.

Детский сад оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания и развития малышей. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Рядом с ЖК разместится уникальный парк площадью 14 гектаров, аналогов которому на юге России нет. Парк разобью на две зоны: функциональную и природную. Здесь появится ледовый дворец, спортплощадки, памп-трек, роллердром, велотрек со станцией проката, обзорная вышка, детские игровые зоны. Изюминкой станут дендрарии и болотные сады, к созданию которых уже приступили рабочие.

Проект «Левобережье» входит в губернаторскую сотню. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Проект «Левобережье» входит в губернаторскую сотню, его реализация идет активными темпами. Уже строятся семь многоквартирных домов. В августе жильцы получат ключи от квартир.