Ледовые катки 2022-2023 в Ростове-на-Дону: дата открытия, расписание, цены на билеты

Узнали, где можно покататься на коньках в Ростове.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Ледовые катки 2022-2023 в Ростове-на-Дону даже в плюсовую погоду и дождь ждут жителей донской столицы и гостей города. Впервые встать на коньки или же прокатиться в сотый раз можно в нескольких местах в разных районах города. Собрали для вас подробное расписание катков и цены на билеты.
КРЫТЫЕ
«Ледоград» в парке Революции
Крытый каток работает с октября по апрель и отличается качеством льда. Каждый час, независимо от количества посетителей, специальная машина убирает верхний слой льда и заливает его водой. На такую замену уходит полчаса. И в это время ростовчане могут подкрепиться в кафе.
Для посетителей катка оборудована теплая раздевалка с гардеробом.
График работы и цены Понедельник - пятница - с 10:00 до 17:00 час на льду стоит 250 рублей, после 17:00 до 21:30 сеанс уже выйдет в 300 рублей.
В новогодние праздники можно выбраться всей семьей на каток.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу и воскресенье: 9:00 - 22:00 за 300 рублей в час.
Сэкономить смогут студенты. При предъявлении студенческого билета час в будни выйдет в 120 рублей. Для многодетных семей тоже есть скидка 50% на любые услуги кроме заточки коньков, травмозащитных аксессуаров и проката фигуриста.
Арендовать коньки можно по цене 200 рублей в час.
Ice Arena на Западном
Парк «Сказка», проспект Коммунистический 36/4.
Массовые катания проводятся круглогодично, но только по выходным и праздничным дням. График работы и цены
3 декабря: с 16:20 до 17:20, затем с 17:40 до 18:40 и с 19:00 до 20:00.
4 декабря: с 12:20 до 13:20, с 13:40 до 14:40, с 15:00 до 16:00, с 16:20 до 17:20 и затем с 17:40 до 18:40.
Один час на льду будет стоит 500 рублей. Чтобы уберечь себя или ребенка от ушибов, ссадин и синяков, можно взять в прокат детский шлем за 150 рублей в час и поддерживающее во время катания оборудование за 200 рублей в час.
Пусть на Дону льда еще нет, но кто мешает надеть коньки уже в декабре?
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ростовчане могут воспользоваться также гардеробом, бесплатным прокатом коньков, которые предоставляются без залога, и кафе.
Также на льду постоянно находятся инструкторы.
Расписание может меняться, поэтому, если вы хотите пойти на лед для поднятия новогоднего настроения, лучше заранее уточнить работу катка по номеру: +7 (863) 224 -66 – 07.
Лед и космос в «Рио»
Третий этаж торгового центра «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17. Посетители могут также воспользоваться камерами хранения, выдачей экипировки и прокатом коньков. Также здесь есть вход для инвалидов на коляске. График работы и цены
Работает ежедневно с 10:00 до 21:55.
Здесь катаются под высоким потолком с изображением далекого космоса. Стоимость проката и в будни, и в выходные составляет 350 рублей. ОТКРЫТЫЙ
«ЛедАкс» в Аксае Аксай, улица Шолохова, 2.
Круглогодичная ледовая арена «ЛедАкс» предлагает посетителям кататься под музыкальное сопровождение и обещает положительные эмоции. На катке поддерживается температура не ниже +10. График работы и цены
Понедельник и четверг: не работает.
Вторник: с 20:15 до 21:15.
Среда: с 11:30 до 12:30 и с 20:15 до 21:15.
Пятница: с 12:45 до 13:45 и с 20:15 до 21:15.
Суббота: с 15:15 до 21:15.
Воскресенье: с 11:45 до 19:00.
Прокат коньков – 50 рублей. За катание ребенка надо будет заплатить 250 рублей, за взрослого - 350.
Почему бы не сходить на свидание на лед?
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ОТКРЫТЫЙ
«Осьминожек»
Бульвар Комарова, 23
Работает в зимний период с 11:00 до 22:00.
Цены в будни:
Детский - 200 безлимитно
Взрослый - 300 рублей безлимитно
Цены в выходные увеличиваются:
Взрослый безлимитный - 500 рублей,
Детский - 200 безлимитно
Час - 300 рублей
Два часа - в 450 рублей
Также есть льгота для инвалидов, пенсионеров и ветеранов ВОВ - 250 рублей час при предъявлении удостоверения. Бесплатно покататься смогут лишь именинники.
За прокат коньков, если у вас их нет, придется отдать сто рублей.
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