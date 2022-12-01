Вечное соперничество и при чем здесь СВО: эксперты рассказали о плюсах и минусах Ростова и Краснодара

Многие ростовчане хотят переехать в Краснодар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди тех, кто рассматривает Краснодар для переезда, ростовчане оказались на третьей строчке рейтинга. Жители донской столицы уступили лишь москвичам и петербуржцам.

О достоинствах и недостатках города на Кубани поговорили в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM с социологом, коренной краснодаркой и ростовчанином, который полгода живет в кубанской столице.

ПЕРЕЕХАЛ НА ПОЛГОДА ИЗ-ЗА РАБОТЫ

Энвер Гаджиханов переехал из Ростова в Краснодар по работе и прожил там шесть месяцев.

— Город очень перенаселен. Архитектура города, его транспортные развязки не готовы принять такое количество людей. Город обогнал по численности население Ростов-на-Дону. Представьте себе, какой-нибудь малонаселенный город, например, Белую Калитву, в который приехал миллион человек.

Пробки в восемь баллов для Краснодара вечером – это нормально. Я стою на проспекте, вижу свой дом и еду до него 45 минут. И это при том, что отдыхающие едут на черноморское побережье, не заезжая в Краснодар. Есть обходные дороги. Просто ширина улиц города не готова принять всех. В Ростове, например, есть Нагибина – хороший, мощный проспект. И здесь таких много. А в Краснодаре только Ростовское шоссе, где есть три полосы.

Есть проблема с пассажирским транспортом. Только на одной улице есть полоса для автобусов. То есть ты стоишь в пробке в центре города на знаменитой Красной улице, рядом стоит битком набитый автобус, и люди в нем также стоят. У них очень хорошо трамваи решают вопрос, но на трамвае тоже не везде доедешь.

МЫ ОДИНАКОВЫЕ, НО РАЗНЫЕ

- Если говорить о темпераментах, то краснодарцы намного более гостеприимны, — говорит Энвер. — У них сервис очень лояльный. И так везде: в ресторане, парикмахерской, табачном магазине, автосервисе. В Ростове если что-то тебе не нравится, то ты просто пойдешь в другое место.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Многие люди, переехавшие из Ростова в кубанскую столицу, отмечают, что Краснодар — это микс станицы и города. Здесь нет крупных градообразующих предприятий, зато здесь не найдешь типичного для больших городов смога. И бросается в глаза большое количество зелёных насаждений. Коренные краснодарцы имеют собственное мнение на этот счет.

- Мне кажется, переехать в Краснодар хотят молодые люди, — говорит редактор радио «Комсомольская правда-Краснодар» Наталья Ильинова. Еще 10-15 лет назад мы шутили, что скоро на каждого краснодарца будет по своему торговому центру. В то же время я узнала, что из Ростова возят негласные шопинг-туры по нашим торговым центрам. Что еще из плюсов? Конечно, наш парк Галицкого. Плюсов, конечно же, больше, чем минусов. Из минусов — пробки. Что касается климата, то он у нас более или менее одинаковый.

Будучи патриоткой родного Краснодара, я очень уважаю Ростов. Несмотря на то, что всегда между нашими городами было некое противостояние. Помнится, мы очень обиделись, когда в Южном федеральном округе столичный статус присудили Ростову. Я считаю, что оба города прекрасны.

СПОКОЙСТВИЕ И СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Социолог Роман Базиков приводит свое видение трудовой миграции.

— Я могу высказать несколько гипотез, хотя, чтобы понять мотивы этого выбора, нужно проводить дополнительные социологические исследования. Начнем с Москвы и Питера. Здесь две ключевые причины. Во-первых, это фактор повышенной мобильности в столицах, сам народ там склонен к мобильности в отличие от провинции. Во-вторых, и для столицы, и для Санкт-Петербурга имеет серьезное значение климатическая привлекательность. Краснодар – все-таки юг, многие готовы переехать поближе к солнцу. Однако эти два фактора абсолютно не работают в Ростове-на-Дону.

Но почему же именно ростовчане выражают желание переехать в Краснодар? Здесь тоже можно выделить два фактора. Первый – это территориальная близость городов. Ростовчане знают, что такое Краснодар, знают, что он бурно развивается. Для ростовчан кубанская столица – это близко и понятно. В конце концов, даже переехав в Краснодар можно не утерять связи в Ростове-на-Дону. В этом отношении ростовчанам гораздо проще. Второй фактор – это, возможно, спецоперация. Мы находимся практически в прифронтовых зонах, а Краснодар находится все-таки подальше. На какую-то часть людей, возможно, и это повлияло.

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